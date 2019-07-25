Парень из Слуцка участвует в украинском шоу «X-фактор»

Источник материала: Слуцк Город





Фото со страницы Ивана Филипенко Вконтакте

Уроженец Копыльского района, 24-летний Иван Филипенко (Ivan Tea), принимает участие в 10-м сезоне украинского музыкального шоу «X-фактор». Об этом он рассказал по время прямого эфира в Instagram SlutskGorod , который доступен для просмотра до сегодняшнего вечера.

Творческий человек, по специальности режиссёр обрядов и праздников, который увлекается пением и музыкой, стримами и компьютерными играми, сегодня работает по распределению в детском санатории «Солнышко» и живёт в общежитии на Молодёжном центре.

Юбилейный сезон популярного шоу с участием Ивана стартует 14 сентября. Обладатели спутниковых тарелок смогут посмотреть его на украинском телеканале СТБ, все остальные — на YouTube-канале «X-фактор» .

Говорить о песне, которую исполнит белорус, как и результатах конкурса, пока нельзя — таков регламент конкурса, контракт с пунктами о неразглашении подписывают все участники. Поэтому мы смогли коснуться шоу только в общих чертах.

«Эмоции до сих бьют через край. Понравились ведущие, я не ожидал увидеть там Алессандро Сафина - это итальянский оперный певец, который сегодня исполняет больше поп-музыку. В этом году они [организаторы] вообще такое замутили, просто капец!», — говорит парень.

Ваня считает, что «X-фактор» для всех участников - очень тяжёлое испытание.

«К сцене я привык, выступал на большую аудиторию, и как-то в театре всё было намного проще. Казалось бы, смотришь ролик на Ютубе, они [зрители и жюри] далеко сидят. На самом деле они всего в нескольких метрах, буквально на расстоянии вытянутой руки. Что мне понравилось, когда я вышел на сцену, произошёл диссонанс - вы сами всё увидите», — интригует Иван-Чай.

За непродолжительное время пребывания в Киеве город артисту понравился. Хотя он признаётся, что там нет такого порядка и очень грязно, зато много зелени и более открытые раскрепощённые люди. И даже незнакомцы не раз выручали Ивана в разных ситуациях. Возможно, потому что украинцы очень хорошо относятся к белорусам.

Но самое главное для него — в Украине развит шоу-бизнес. Там парень обзавёлся новыми знакомствами, нашёл интересную работу, и по окончанию срока распределения собирается переехать в Киев на постоянное место жительства.



Slutsk-Gorod.by