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Рано утром в Слуцке полностью выгорел дом. Фото
26.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В 04:52 26 июля центр оперативного управления Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании дома на 1-м пер. Стародорожском в Слуцке.
По прибытии к месту вызова пожарной техники было установлено, что кирпичная постройка горит открытым пламенем. Как сообщили сайту SlutskGorod, дом нежилой, на момент прибытия спасателей в нём никого не было.
Пожар был локализован в 05:21, ликвидирован 05:34. В результате пожара огнем уничтожен крыша, дом выгорел изнутри, никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
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04:52 26 июля центр оперативного управления Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании дома на 1-м пер. Стародорожском в...
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