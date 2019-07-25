Рано утром в Слуцке полностью выгорел дом. Фото

Источник материала: Слуцк Город





фотографии Слуцкого РОЧС

В 04:52 26 июля центр оперативного управления Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании дома на 1-м пер. Стародорожском в Слуцке.

По прибытии к месту вызова пожарной техники было установлено, что кирпичная постройка горит открытым пламенем. Как сообщили сайту SlutskGorod, дом нежилой, на момент прибытия спасателей в нём никого не было.

Пожар был локализован в 05:21, ликвидирован 05:34. В результате пожара огнем уничтожен крыша, дом выгорел изнутри, никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.











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