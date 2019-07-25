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Инженер “Горкигаза”: как не повредить газопровод
26.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Наружные газопроводы являются элементом системы газоснабжения и относятся к потенциально опасным объектам в области промышленной безопасности. Их повреждение создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, причинения вреда имуществу и окружающей среде.
В целях обеспечения сохранности объектов газораспределительной системы и во избежание инцидентов, способных создать аварийную ситуацию, «Горкигаз» напоминает последовательность действий перед началом выполнения ремонтных, строительных и земляных работ:
— необходимо обратиться в газоснабжающую организацию для получения сведений о местонахождении газопровода;
Обращаем внимание, что согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, за повреждение газопровода предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин а также возмещение затрат, связанных с восстановлением повреждения.
При запахе газа немедленно звоните по телефону 104!
Инженер Д. Левцов
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Наружные газопроводы являются элементом системы газоснабжения и относятся к потенциально опасным объектам в области промышленной безопасности. Их повреждение...
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