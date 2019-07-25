Инженер “Горкигаза”: как не повредить газопровод

Источник материала: Горецкий вестник

Наружные газопроводы являются элементом системы газоснабжения и относятся к потенциально опасным объектам в области промышленной безопасности. Их повреждение создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, причинения вреда имуществу и окружающей среде.





В целях обеспечения сохранности объектов газораспределительной системы и во избежание инцидентов, способных создать аварийную ситуацию, «Горкигаз» напоминает последовательность действий перед началом выполнения ремонтных, строительных и земляных работ:

— необходимо обратиться в газоснабжающую организацию для получения сведений о местонахождении газопровода;

—получить письменное разрешение на право производства земляных работ в охранной зоне газопроводов;

— на основании выданного разрешения, получить ордер на раскопки в местных исполнительных и распорядительных органах;

— вызвать представителя газоснабжающей организации на место проведения работ, для уточнения места расположения газопровода и принятия необходимых мер, обеспечивающих их сохранность.

Обращаем внимание, что согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, за повреждение газопровода предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин а также возмещение затрат, связанных с восстановлением повреждения.

При запахе газа немедленно звоните по телефону 104!

Инженер Д. Левцов