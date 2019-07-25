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Взял и покатил. Может ли подросток ездить на арендном самокате?

26.07.2019 14:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Взял и покатил. Может ли подросток ездить на арендном самокате?
Кикшеринг возможен, по правилам компаний-арендодателей, с 18 лет. © / Фото из открытых источников

 

Взял и покатил. Может ли подросток ездить на арендном самокате?- Использование электросамокатов становится все более распространенным способом передвижения. Самокат может находиться в собственности, либо его можно арендовать по договору кикшеринга. Это непоименованный договор, то есть в законодательстве он под таким названием не значится, но на него распространяются все действующие нормативные правила, - рассказала «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь и партнёры ЭсБиЭйч». - Например, несмотря на то что самокаты развивают хорошую скорость, сопоставимую с автомобильной, ездят на них по тротуарам. Значит, для пользователей самоката важна не только безбарьерная среда, но и умение заботиться о безопасности других участников движения. Водительское удостоверение при езде на самокате не нужно.

- А если что-то случится и выяснится, что самокатом управлял несовершеннолетний? Кто будет в ответе?

- Действуют общие правила. Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь за несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, или малолетних, сделки за некоторым исключением могут совершать от их имени только их законные представители - родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки, тоже с рядом исключений, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителей.

Несовершеннолетний может иметь банковскую карту (списание средств за аренду проводится безналично), но кикшеринг возможен, по правилам компаний-арендодателей, с 18 лет. И законные представители, как правило, всегда вовлечены в вопросы привлечения несовершеннолетних к возмещению причиненного ими ущерба, не важно, на собственном или на прокатном транспорте (например, дал покататься старший), и договор кикшеринга - не исключение.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения 16 лет. К уголовной ответственности, напомню, по ряду преступлений возможно привлечь и с 14 лет.

Взял и покатил. Может ли подросток ездить на арендном самокате? В Минске уборщица похитила арендный самокат и спрятала в своем подвале

Не ничейный

Самокат после использования, когда клиент доехал до места, можно оставить где угодно - в своем дворе, на соседней улице и пр. с учетом ряда правил движения пешеходов и транспорта.

ТС только внешне производит впечатление «ничейного» - за ним наблюдает спутниковая система. Поэтому уже возбуждено несколько уголовных дел за попытку хищения.

- Оплата при кикшеринге поминутная, контроль за временем аренды осуществляется виртуально, через смартфон. А если мобильник утерян?

- Всякое может случиться: телефон может быть утерян, украден, разбит, забыт. Но надо помнить - пользователь самоката обязан время аренды оплатить. Деньги списываются с банковской карты по «команде» от телефона (закончил кататься - сообщил по смартфону по установленным компанией правилам аренды).

Если он вышел из пользования арендатором самоката, то надо это доказать. В известность об утере, повреждении и пр. надо поставить кикшеринговую компанию, если необходимо - обратиться в милицию.

Напомним: в аккаунте, который человек открывает, чтобы взять самокат для поездки, есть поддержка пользователя. Но если телефон, на который открыт аккаунт, для клиента стал недоступен, то и возможность пользоваться аккаунтом арендатором самоката утрачена. Надо искать контакты с компанией-арендодателем иным путем (например, через Интернет), иначе пользователь будет обязан оплатить все время аренды транспорта как свою поездку.

 
Теги: Минск
 
 
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Переживаю за внука - он любит кататься на модных сейчас электросамокатах. Но ему 17 лет, и если что-то случится - кто будет отвечать? С. Петровна, Минск
 
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