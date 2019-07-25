Что рассказал россиянин, в автомобиле которого мать удерживала своего ребёнка

Источник материала: Виртуальный Брест

События сегодняшнего утра развивались стремительно, и в то же время мучительно долго. Позицию отца мы довели до вас в первом материале .





В процессе производилась видео съёмка, которую сейчас мы без обработки предлагаем вам к просмотру.