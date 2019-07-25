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Выставку плакатов польской Академии искусств презентуют в Бресте к 1000-летию города

26.07.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открывается выставка плакатов Cześć Brześć! Академии искусств в Катовице, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Выставку плакатов польской Академии искусств презентуют в Бресте к 1000-летию города

Выставка подготовлена студентами и преподавателями польской Академии искусств специально по случаю 1000-летия Бреста. Идея родилась год назад, когда по приглашению генконсульства академия презентовала архивную выставку достижений создателей плаката из Силезии. В новой экспозиции представлено около 60 цветных плакатов, на которых изображены основные достопримечательности пограничного города, символика грядущего миллениума. Название выставки позаимствовано из одной из работ и, по мнению организаторов, наиболее точно отражает темперамент и радость организации молодыми людьми совместного мероприятия.

В проекте приняли участие около 40 студентов и преподавателей академии. Прежде, чем приступить непосредственно к творчеству, авторы работ по документам и фотографиям изучали историю Бреста, знакомились с его культурой и характером. "Изучая историю Брестской земли, студенты были очарованы богатством ландшафта, исторических событий и легенд. Сплетение различных религий, политики, войн и обычного человеческого существования в мирное время, создание ремесел, артефактов и архитектуры послужили основой тысячелетнего существования этого необыкновенного города", - отметила куратор выставки, профессор Академии искусств в Катовице Катажина Гаврых-Олендер.

Выставка студенческих плакатов Cześć Brześć! будет экспонироваться до 11 августа.

 
Теги: Брест
 
 
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  В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открывается выставка плакатов Cześć Brześć! Академии искусств в Катовице,...
 
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