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Брестская область перешагнула экватор уборочной страды

26.07.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области убрано более половины плановых площадей зерновых культур. Такая информация прозвучала сегодня во время рабочей поездки в регион председателя Совета Республики Национального собрания Михаила Мясниковича, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестская область перешагнула экватор уборочной страды

На 26 июля в области зерновые скошены на 195,6 тыс. га, или 58% плановых площадей. Намолочено 722,7 тыс. т зерна при урожайности 36,9 ц/га - это на 7,4 ц/га больше уровня прошлого года. При благоприятных погодных условиях в регионе ежедневно убирают до 6% площадей. Аграрии не сомневаются в выполнении поставленной главой государства задачи - в течение двух недель основная уборка в регионе будет завершена. В ОАО "Чернавчицы", куда сегодня утром прибыл уполномоченный Президента, жатву уже завершили. Урожаем местные аграрии довольны: собрано 7127 т зерна - почти на 2 тыс. т больше, чем в 2018-м.

Брестская область перешагнула экватор уборочной страды

"Районы вокруг Бреста практически завершают уборку. Завтра 6 комбайнов с этой территории уходят на Ганцевичи. Там еще убирать почти 70% площадей. Во вторник-среду основную уборку заканчивают Пружаны, Береза - комбайны оттуда также уйдут помогать Ляховичам и Ганцевичам. Задача стоит намолотить 1,2 млн т зерна, а вместе с кукурузой - 1,5 млн т. Расчеты показывают, что она реальна", - доложил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец. По его словам, топлива в хозяйствах в достатке, техники - тоже. Ежедневно в области на уборке задействовано более 1,4 тыс. комбайнов.

Заслушав доклады местных руководителей, Михаил Мясникович не высказал серьезных замечаний по поводу организации в регионе главной сельскохозяйственной кампании. "В это время надо объединять усилия и всем работать на урожай", - подчеркнул он.

Брестская область перешагнула экватор уборочной страды

По мнению Михаила Мясниковича, требует неотложного решения проблема обновления зерноуборочной техники. "Мы сегодня убедились в том, что надо серьезно думать по обновлению парка зерноуборочных комбайнов. В течение прошлой пятилетки регионы получали 80-100 комбайнов ежегодно. В этом году Брестская область купила 26 единиц техники. В то время как надо менять примерно 350 машин - 24% комбайнов, которые эксплуатируются больше 10 лет, это уже вызывает определенную тревогу. Если не заниматься обновлением парка комбайнов, то в последующие годы могут быть проблемы с уборкой в оптимальные сроки", - считает уполномоченный Президента.

Он также отметил успехи региона в животноводстве. За январь-июнь Брестская область прибавила 7,1% валового производства молока, удой на корову составил 3035 кг. Практически две трети продукта сдаются переработчикам сортом экстра. "Замечательно, что в области строят 19 новых молочно-товарных ферм при достаточно хорошем показателе оборудования молочно-товарных комплексов доильными залами", - заметил Михаил Мясникович.

Программа рабочей поездки председателя Совета Республики в Брестскую область рассчитана на два дня. Сегодня спикер примет участие в заседании Брестского райисполкома, ознакомиться с ходом уборочной кампании в Пружанском и Кобринском районах, развитием животноводства в Каменецком районе. Завтра с участием уполномоченного главы государства в Брестском горисполкоме пройдет совещание по подготовке к празднованию 1000-летия города и организации праздничных мероприятий. Также Михаил Мясникович примет участие в торжественном открытии новой пожарной аварийно-спасательной части в Юго-Западном микрорайоне Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской области убрано более половины плановых площадей зерновых культур. Такая информация прозвучала сегодня во время рабочей поездки в регион...
 
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