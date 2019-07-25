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В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром"
26.07.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром", приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Выставка была создана
Приглашаем жителей Бреста и гостей города посетить выставку!
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В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром", приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси от...
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