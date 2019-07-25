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В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром"

26.07.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром", приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром"

Выставка была создана Музеем Победы совместно с МУЗЕЕМ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ и дополнена предметами из фондовых коллекций мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром"

Приглашаем жителей Бреста и гостей города посетить выставку!

В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром"

В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром"

В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром"

В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром"

В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром"

 
Теги: Брест
 
 
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  В Музее обороны Брестской крепости состоялось открытие выставки "Операция "Багратион". Разгром", приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси от...
 
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