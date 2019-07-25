|
Город "не фонтан", если он без улыбки ребенка!
26.07.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жизнерадостный фоторепортаж сделать просто - надо выбраться вместе с детками на фонтан. В любое удобное вам место. И тогда можно легко зарядиться позитивом и насладиться улыбками и задорным детским смехом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизнерадостный фоторепортаж сделать просто - надо выбраться вместе с детками на фонтан. В любое удобное вам место. И тогда можно легко зарядиться позитивом и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)