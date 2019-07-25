Лукашенко: Мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать отношения с Россией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ни за какие деньги не станет разрывать отношения с Россией. Об этом он сказал на встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, Беларусь хочет добрых отношений с Европой и США. «Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что белорусов уважают в России, где его рейтинг – «за 60%». «Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также рассказал, в чем суть независимости Беларуси. «Хочу, чтобы вы не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы. Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает, потому что все народы равны, и малочисленные, и многочисленные, – указал он. – Мы из того тоже исходим. Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю».

Президент заверил, что Минск продолжит развивать отношения и с Латвией, прежде всего торгово-экономические. Он поблагодарил латвийского министра за приглашение посетить республику и пообещал сделать это в ближайшее время. Лукашенко со своей стороны сказал, что в Беларуси всегда рады видеть латвийцев.