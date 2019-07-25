Чистые воды. Как очистить бассейн без химикатов?

Источник материала: Аргументы и факты

Можно! В бассейн летят пыль, листья, пыльца, мелкие частички коры, всевозможные насекомые. Часть сора плавает на поверхности, часть - опускается в толщу или оседает на дно. Эта органика - питательная среда для размножения водорослей, бактерий и других микроорганизмов.

Среди аксессуаров к бассейну продаются сачки и водные пылесосы. Сачки чаще всего представляют собой плоские конструкции и реже оснащены просторным карманом. При небольшой площади бассейна удобнее использовать обычный детский сачок. Несколько раз в день вылавливайте весь этот мусор.

Вместо водного пылесоса вам потребуются достаточно жёсткая щётка, насаженная на длинное древко под косым углом, и обычный насос для воды. Идеальный вариант - выносной насос, у которого в воду опускается только шланг забора.

Возьмите прочный плоский предмет, желательно прямоугольной формы. Пользуясь им как веслом, разгоните воду в бассейне так, чтобы создать мощный водоворот. При этом вовсе не обязательно самому залезать внутрь, можно стоять снаружи, перегнувшись через бортик. Когда водоворот немного успокоится, вы заметите, что вся муть собралась в центре плотным «облачком». Сверху тоже образовался островок плавучего сора, его легко подцепить сачком. Теперь включайте насос и осторожно удалите эту муть шлангом.

Если диаметр бассейна достаточно большой, то, возможно, придётся самому залезать в воду, чтобы аккуратно подводить конец шланга к скоплениям грязи. Можно облегчить задачу и усилить эффект всасывания. Обрежьте горлышко пластиковой бутылки (по диаметру совместимое с диаметром шланга) так, чтобы получился раструб с косым срезом. Наденьте его на конец шланга, который укрепите на конце достаточно длинной палки. Теперь подводить всасывающий воду раструб к скоплениям мусора и мути будет намного легче, и не придётся самому лезть в бассейн. Каждый день счищайте щёткой слизь со стенок и дна.

Конечно, поддержание чистоты в таком бассейне без применения химии гораздо хлопотнее, зато прогревшуюся в нём воду можно смело использовать для полива. Если стоит жара и колодцы катастрофически мелеют, то это ещё и запас для стирки, полоскания и других хозяйственных нужд.

Надо знать!

При жаркой летней погоде буквально через день-два вы почувствуете, что дно вашего бассейна стало скользким. Присмотревшись, вы обнаружите едва заметный бурый налёт. Это и есть водоросли и другие микроорганизмы, которые обживаются в чаше вашего бассейна. Даже полная смена воды не поможет от них избавиться, поскольку часть их всё равно останется на стенке и стремительно размножится. Для подавления их роста применяются специальные препараты - ингибиторы. Производители утверждают, что они абсолютно безопасны для человеческого организма, но для полива такую воду лучше не использовать.

Александр ХАБУРГАЕВ

Кстати

На зиму воду из стационарного бассейна сливают не полностью, а лишь до уровня земли. Оставьте в нём плавать брёвна или деревянные чурбаки. Если объём зимующего бассейна маленький, то можно оставить в нём пяти- или девятилитровые пластиковые бутыли, наполненные щебёнкой или песком. В одну часть сосудов насыпьте материала до верха, чтобы они утонули, в другую - чтобы плавали, слегка притопленные.