«Знаю почти все песни». Французский тренер минского «Динамо» оказался поклонником «Ленинграда»

Источник материала: Tut.by

Новый тренер минского «Динамо» по физподготовке Адриан Вальво оказался большим поклонником группы «Ленинград». Об этом он рассказал официальному сайту клуба.



Фото: hcdinamo.by

— Для начала расскажи, как оказался в «Динамо».

— У меня закончился контракт с «Лозанной». В прошлом сезоне клуб впервые в истории добрался до полуфинала плей-офф. Это стало большим событием для города. Главный тренер Вилле Пелтонен был полностью доволен совместной работой, но руководство хотело что-то поменять. Стал искать новые варианты. Тогда на меня вышел Крэйг, спросил, чем планирую заниматься в следующем году. Предложил сотрудничество с «Динамо». Затем связались представители клуба. Я показал свои наработки, рассказал обо всем, что умею. После этого ударили по рукам. Кстати, Пелтонен очень рекомендовал мне Минск. Написал по этому поводу электронное письмо.

— Как часто ты бывал в Беларуси?

— Может, раз семь-восемь. Помню, еще в 2008-м приезжал со сборной Франции в Жлобин. Был также в Гродно. Но, конечно, особняком стоит чемпионат мира в Минске. Мы тогда вышли в четвертьфинал. Это было «вау!» Организация впечатляла. Болельщики здорово поддерживали. Мне нравится Беларусь. Природа, леса… Супер! Ты дышишь этим, получаешь энергию. Люди очень доброжелательные. Страна невероятно чистая. Я долго прожил в Швейцарии и всегда говорил, что там тоже чисто, но советовал съездить в Беларусь, потому что такой чистоты, как здесь, нет нигде…

— За КХЛ следил?

— Лично я — да. Но французы в целом — нет. У нас больше любят футбол и регби, а о существовании КХЛ знает маленькая часть населения. Конечно, было бы здорово, если бы создали клуб в Париже, как это когда-то обсуждалось. Правда, обсуждалось больше в России, чем в самой Франции. Знаю, потому что у меня жена из России. Всю информацию узнавал от нее, а она — из газет. У нас никто особо таких планов не вынашивал. Хотя хоккей в целом в последнее время добился большого прогресса. Появляется все больше хороших игроков, больше болельщиков, катков.

— Где ты встретил свою будущую жену?

— О, это был лучший чемпионат мира в Санкт-Петербурге! Там мы и познакомились.

— Знаком с творчеством группы «Ленинград»?

— Конечно. Знаю уже почти все песни. И вообще многое из российской музыки. Могу даже колыбельную исполнить для дочери. Смотри: (на чистом русском) «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю».



Фото: Екатерина Артименя, TUT.BY

Мне нравится российская культура, нравится изучать и понимать менталитет людей. А Санкт-Петербург вообще особое культурное место. Как-то зашел в «Эрмитаж» — вау! Потом на балет в «Мариинский» — тоже вау! Хочу выучить русский. Это нелегко для человека, который всю жизнь пользовался латиницей, но стараюсь запоминать как можно больше. Это мой вызов. Кстати, в русском очень много французских слов. Например, винегрет — это же чисто наше обозначения.