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Профилактическая акция «Скорость»

26.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 25 по 28 июля 2019 года 2019 года на территории Минской области пройдет профилактическая акция «Скорость».

За 6 месяцев 2019 года на территории Минской области произошло 282 ДТП, в которых 44 человека погибло, 298 – получили травмы различной степени тяжести. 34 ДТП совершили водители в состоянии опьянения.

Анализ аварийности на территории Минской области свидетельствует, что уровень дорожно-транспортного травматизма, связанный с превышением водителями транспортных средств скорости движения, остается по-прежнему довольно высоким.

В январе-июне т.г. по указанной причине совершено 57 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек погибло и 67 травмировано. Как правило, происшествия рассматриваемой категории характеризуются довольно высокой степенью тяжести последствий и имеют большой общественный резонанс.

На каждой автодороге есть свои, так называемые, аварийные точки – места концентрации ДТП. В данных местах выставлены дорожные знаки, понижающие максимальную скорость и предупреждающие водителей об опасном участке. Но недисциплинированность некоторых водителей, лихачество и неправильно выбранная скорость становятся причинами съездов в кювет, опрокидываний, встречных столкновений, наездов на препятствие.

В целях активизации работы по укреплению транспортной дисциплины в части соблюдения водителями скоростных режимов, Госавтоинспекция Минской области с 25 по 28 июля 2019 года проводит профилактическую акцию «Скорость» и 26 июля 2019 года Единый день безопасного дорожного движения «Сбрось скорость!». В ходе мероприятия организован усиленный надзор за дорожным движением с применением гласного, негласного и смешанного контроля соблюдения водителями скоростных режимов.

Госавтоинспекция предупреждает, что в период акции «Скорость» к нарушителям-лихачам будут применяться максимально строгие меры административного взыскания в соответствии с действующим законодательством.

Согласно ст.18.13 КоАП Республики Беларусь, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит 1 б.в., от 20 до 30 км/ч – 1-3 б.в., 30 и более км/ч – от 3-10 б.в. За повторное в течение года нарушение данного характера в отношении водителей применяется максимальное административное воздействие – штраф от 5 до 10 б.в. или лишение права управления транспортными средствами сроком до 1 года (1б.в. = 25,5 рублей).


 
 
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С 25 по 28 июля 2019 года 2019 года на территории Минской области пройдет профилактическая акция «Скорость».
 
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