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В Бресте женщина закрылась в машине с 4-летним ребенком и просидела в ней почти 15 часов

26.07.2019 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ребенок сидел в закрытой легковой машине вместе со своей матерью и неизвестным мужчиной с 20 часов вечера. Разрешить конфликт удалось только к 12 часам следующего дня, когда приехали милиция и органы опеки. Все это время машина стояла во дворе дома.

- Я гулял с сыном во дворе, мать подбежала, схватила его, посадила в машину. С ней был незнакомый мне мужчина. Когда я побежал к ребенку, он полностью облил мне перцовым баллоном голову. Мне пришлось побежать перед машиной. Он дал газу, прокатил на капоте, но мне удалось остановить машину. И сейчас уже более 13 часов супруга, с которой мы сейчас разводимся, удерживает ребенка на заднем сиденье автомобиля с российскими номерами. Были подозрения, что собирается увезти в Россию. Они подтверждаются, - так выглядит ситуация со слов отца, Влада Кузьмича, пишет «Брестская газета» со ссылкой на блог «Народный репортер».

К 10 часам утра, после того как история приобрела резонанс, во двор приехала милиция и сотрудники органов опеки. Участники конфликта уехали в администрацию. Шел разговор о том, что ребенка могут изъять из семьи и оставить с одним из родителей только после суда о расторжении брака, который запланирован на 6 августа.
 
 
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Ребенок сидел в закрытой легковой машине вместе со своей матерью и неизвестным мужчиной с 20 часов вечера. Разрешить конфликт удалось только к 12 часам следующего...
 
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