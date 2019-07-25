Белорусский рубль снова ушел на выходные победителем

Курс доллара упал на 0,0022 рубля до 2,0271 BYN/USD.





Курс евро опустился всего на 0,0003 рубля до 2,2576 BYN/EUR. Это минимальное значение за два года и пять дней.





Курс российского рубля снизился всего на 0,0001 рубля до 3,2128 BYN/100 RUB.





Итоги недели 22—26 июля на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось укрепиться к евро и российскому рублю, доллар незначительно подорожал:





доллар +0,0016 BYN (+0,08%);

евро −0,0224 BYN (−0,98%);

российский рубль −0,0022 BYN (−0,07%).









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