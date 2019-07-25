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Белорусский рубль снова ушел на выходные победителем
Источник материала: Партизан
Белорусский рубль завершил пятничные торги укреплением ко всем основным валютам. Валютная корзина подешевела на 0,04%, а с начала недели на 0,19%.
Курс доллара упал на 0,0022 рубля до 2,0271 BYN/USD.
Курс евро опустился всего на 0,0003 рубля до 2,2576 BYN/EUR. Это минимальное значение за два года и пять дней.
Курс российского рубля снизился всего на 0,0001 рубля до 3,2128 BYN/100 RUB.
Итоги недели 22—26 июля на валютном рынке Беларуси
Белорусскому рублю удалось укрепиться к евро и российскому рублю, доллар незначительно подорожал:
доллар +0,0016 BYN (+0,08%);
евро −0,0224 BYN (−0,98%);
российский рубль −0,0022 BYN (−0,07%).
Россия
Центральный Банк РФ очень незначительно поменял официальные курсы иностранных валют: доллар подешевел на 3 копейки до 63,1271 российских рублей, а евро подорожал на 2 копейки до 70,3110 российских рублей.
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Белорусский рубль завершил пятничные торги укреплением ко всем основным валютам. Валютная корзина подешевела на 0,04%, а с начала недели на 0,19%.
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