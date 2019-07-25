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Отмену роуминга между Беларусью и РФ снова обещают к концу года

26.07.2019 14:34 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Михаил Мясникович обещает, что вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией будет решен к концу этого года.

Председатель Совета Республики уточнил, что договоренности об отмене роуминга могут стать показателем того, как решаются задачи в Союзном государстве.

Мясникович отметил в эфире телеканала ОНТ, что в настоящее время делается все для того, чтобы данный вопрос был решен уже в текущем году.

Ранее сообщалось, что решения об отмене роуминга между Беларусью и Россией планируется принять на переговорах в Полоцке, которые состоятся 2 августа. Об этом Михаил Мясникович говорил в рамках VI Форума регионов в Санкт-Петербурге. 

Напомним, вопрос отмены роуминга решается уже на протяжении нескольких лет. Ранее сообщалось, что вопрос отмены роуминга власти собирались обсуждать в первом квартале 2018 года на уровне министерств и ведомств. 22 ноября 2017 года на форуме в Москве Григорий Рапота заявил, что отмена роуминга между Беларусью и Россией – задача сложная, но ее решать нужно. Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией был внесен в Госдуму РФ 10 июля 2017 года.

 
 
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Михаил Мясникович обещает, что вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией будет решен к концу этого года.
 
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