Отмену роуминга между Беларусью и РФ снова обещают к концу года

Михаил Мясникович обещает, что вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией будет решен к концу этого года.

Председатель Совета Республики уточнил, что договоренности об отмене роуминга могут стать показателем того, как решаются задачи в Союзном государстве.

Мясникович отметил в эфире телеканала ОНТ , что в настоящее время делается все для того, чтобы данный вопрос был решен уже в текущем году.

Ранее сообщалось, что решения об отмене роуминга между Беларусью и Россией планируется принять на переговорах в Полоцке, которые состоятся 2 августа. Об этом Михаил Мясникович говорил в рамках VI Форума регионов в Санкт-Петербурге.