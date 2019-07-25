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Отмену роуминга между Беларусью и РФ снова обещают к концу года
Источник материала: БДГ
Михаил Мясникович обещает, что вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией будет решен к концу этого года.
Председатель Совета Республики уточнил, что договоренности об отмене роуминга могут стать показателем того, как решаются задачи в Союзном государстве.
Мясникович отметил в эфире телеканала
Ранее сообщалось, что решения об отмене роуминга между Беларусью и Россией планируется принять на переговорах в Полоцке, которые состоятся 2 августа. Об этом Михаил Мясникович
Напомним, вопрос отмены роуминга решается уже на протяжении нескольких лет. Ранее сообщалось, что
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Михаил Мясникович обещает, что вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией будет решен к концу этого года.
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