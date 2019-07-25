ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мюллер, а вас я попрошу остаться! Часть третья

26.07.2019 14:18 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

…Томас Ридли, издатель, недоверчиво покривился. Увидев его мину, «мемуарист» чуть не вскричал:

-Да, да, поверьте, ЦРУ после войны доставило Мюллеру из Европы сюда, в Америку, его обожаемую коллекцию картин. Генрих имел очень тонкий художественный вкус!

-Но ведь среди этих шедевров могли быть и награбленные!

-И наверняка были… Но это лишь малая цена за нашу национальную безопасность! Кстати, у меня есть фотография: Генрих Мюллер позирует у картины любимого Рембрандта из его личной коллекции. Рембрандта, который пропал из европейского музея во время нацистской оккупации и это официально запротоколировано союзниками…Вы по внешнему виду старины Генри, по его возрасту поймете, что фотография эта никак не могла быть сделана раньше 70-х. И картина, у которой он стоит, до сих пор числится пропавшей. А, значит, я не вру! – Ридли с любопытством уставился на посетителя, а тот с готовностью сунул руку в боковой карман…и вдруг изменился в лице. – Странно… я же помню, как перед выходом к вам положил фотографию именно в этот карман! – Он покраснел. Потом побледнел. И стал лихорадочно ощупывать свой на провинциальный манер идеально отутюженный пиджак.  – Странно, — наконец пробормотал он, — фотография пропала! – И уронил пустые руки.

-А у вас есть ее копия?

-Нет, — понурил голову старичок. – Мюллер специально просил меня не делать дубликатов, мол, и без того снимок – серьёзное нарушение конспирации. Вы знаете, в последние годы, мне кажется, он все-таки хотел выйти из тени. Хотя и боялся этого. Он сам мне говорил, что для шпиона самое опасное как раз потерять чувство опасности. И теперь вот эта фотография… – Кандидат в биографы споткнулся на полуслове, напоровшись, в конце концов, на холодный взгляд издателя. – Так рукопись вам оставлять?

-Как угодно. Я почитаю…но гарантий не даю! Позвоните мне через три дня.

Минуту спустя Ридли, стоя у окна, взглядом провожал идущего по улице таинственного посетителя. Правда ли то, что он тут рассказал? Неужели страшный палач, коварный мастер плаща и кинжала Генрих Мюллер избежал божьей кары, дожил до глубокой старости и умер совсем недавно, тихо и незаметно, как какой-нибудь провинциальный кюре? В окружении «любимых» картин?! А вот этого пожилого чудака, что устало сейчас мелькает штиблетами по мокрому асфальту Бродвея, «господин гестапо» избрал себе гонцом, дабы после смерти возвестить миру о своей второй и подлинной жизни?… И тут Ридли заметил: «мемуарист» нырнул в притормозившее такси, но едва то уехало, как вослед сразу же потянулся и темно-зеленый форд, до этого стоявший у тротуара!  Обе машины, будто связанные невидимой нитью, исчезли в сумрачной глубине ущелья, делившего нью-йоркские небоскребы на авеню…Издатель с опаской покосился на оставленную старичком рукопись. И повинуясь какому-то инстинкту, тут же спрятал ее в сейф, замаскированный под книжную полку.

Как и почуял Ридли, «мемуарист» через три дня не перезвонил. И, вообще, больше не объявлялся. И рукопись о посмертных приключениях Мюллера в тот раз так и не увидела свет…

…За сорок лет до того, 20-го числа победного мая, к майору 2-й Британской армии Райсу, представлявшему интересы контрразведки в лагере для военнопленных в немецком городишке Люнсбург вдруг явился эсесовский сержант. После капитуляции минул почти месяц, и фашисты успели избавиться как от спеси, так и от первого испуга, но этот сержант явно был чем-то взволнован. Он вдруг сообщил, что в человеке, носившем форму подполковника, узнал…самого рейхсфюрера Гиммлера!

В это трудно было поверить, но все же… Долг есть долг!

-Вы сможете его быстро отыскать?

-Да. В бараке мы держимся довольно скученно. В общем, я держу его в поле зрения.

-Я отправлю с вами двух английских солдат. Вы им только его укажите, этого вашего Гиммлера..

Немец, казалось, колебался. Райс вопросительно зажрал свой саксонский подбородок.

-Можно, я сделаю это незаметно?

-Разумеется.

-А я могу рассчитывать на вашу…

-Разумеется!!! – прорычал майор.

Буквально через десять минут перед ним уже стоял другой немец – в погонах подполковника (союзники разрешили пленным сохранять знаки отличия) и в обычной полевой форме.

Рост соответствует. Возраст – тоже. Фигура – возможно… Глаза, их посадка… нос… Особенно лоб! Вообще, вся лепка лица – только взгляд тусклый. И окуляров нет.

-Оденьте очки!

Немец повиновался.

Райс обошел вокруг него…

-Вы Гиммлер? – в лоб спросил Райс маленького, исхудавшего, обрюзгшего человечка, блестевшего очками точь-в-точь как и тот, пристально смотревший с известных всему миру портретов и воплощавший своей физиономией ужас национал-социализма… Но тот был пухлощек, лощен, самодоволен, ироничен, этот же смотрел устало… и как-то бессмысленно!

-Да, я Генрих Гиммлер, — прозвучал спокойный, будто заученный ответ.

Райс невольно покосился на стол, в ящике которого лежала «ориентировка» на Гиммлера. И движением подбородка выгнал конвоира вон.  В комнате они с пленным остались одни.

-Прошу садиться…Чем подтвердите свою личность? Можете поставить подпись?

-Факсимиле? Да, могу, — после секундного замешательства ответил «человек, похожий на Гиммлера». — Но при одном условии: вы ее тут же, при мене сожжете!

Поразительное условие!!! Как и поразителен сам диалог между победителем и военнопленным. Но еще удивительнее то, что Райс соглашается сжечь расписку! Гиммлер быстро набрасывает на клочке свои острые, как и полагается живой машине смерти, почти готические каракули  — и через минуту они исчезают в огне. Тем самым раз и навсегда лишая нас возможности убедиться, что то действительно был рейхсфюрер. Но Райсу, вовсе не графологу, уже все ясно! И майор пишет  удивительный рапорт в штаб армии: «На основании внешних признаков и изучения мною личной подписи задержанного, я с уверенностью утверждаю: арестованный – Генрих Гиммлер»!

Не дожидаясь ответа начальства, Райс разворачивает бурную деятельность, которая, несмотря на только что проявленный дилетантизм, неожиданно выдает в нем подготовленного профессионала. Такое впечатление, что он собирает необходимые доказательства, вернее, группирует их соответствующим образом. Гиммлера трижды обыскивают на протяжении ближайших суток, причем раздевают донага и всякий раз приглашают проктолога – ищут спрятанную смертоносную ампулу «последнего спасения».  С этой же целью составляют карту его ротовой полости. Гиммлер переносит унизительные процедуры стоически, что также удивительно, и по двум причинам. Во-первых, он высокопоставленное лицо, правая рука Гитлера, руководитель капитулировавшей державы, не лишенный спеси и гордости. Во-вторых,  ни с одним из нацистских бонз, попавших в плен, так не обходились. Известно, что, например, с Геринга,  буквально отравленного роскошью, не то что не сняли его экзотический маршальский мундир, но даже разрешили ему носить все его бриллиантовые украшения. И мирно распивали с ним чаи под кинокамеру! Тогда рядовые вояки еще и подумать не могли о Нюрнбергском процессе.

Вадим ЕЛФИМОВ, «НК».

 

Окончание следует…

Мюллер, а вас я попрошу остаться! Часть третья

Author: Редактор сайта

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
…Томас Ридли, издатель, недоверчиво покривился. Увидев его мину, «мемуарист» чуть не вскричал: -Да, да, поверьте, Сообщение Мюллер, а вас я попрошу остаться! Часть...
 
Новости дня
Новости разные
 
БЕЛАЗ сократил чистую прибыль по МСФО на 19% в 2018 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика