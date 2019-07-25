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Развод по правилам. Как развестись, не нарушая права ребенка

26.07.2019 14:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Развод по правилам. Как развестись, не нарушая права ребенка
shutterstock.com

На протяжении шести лет белорусские СМИ освещали историю семьи Шимановичей, где мама и папа подали на развод, но не смогли «поделить» младшего ребенка. 6 июля этого года стало известно, что мальчика забрали в приют. В итоге из-за конфликта, возникшего между бывшими супругами, пострадал невинный ребенок.

По статистике Белстата, в Беларуси расторгается 50% браков. В скольких из них возникают подобные споры за детей - неизвестно. «АиФ» решил узнать у экспертов ответы на часто задаваемые вопросы разводящихся родителей.

С нами беседовала помощница адвоката  адвокатского бюро «Арцингер» Тамара НЕСТЕРОВИЧ.

Учтут ли в суде желание ребенка остаться с выбранным родителем?

- Законодательством Беларуси определено: суд может поинтересоваться мнением детей. Однако принимают во внимание слова ребенка, достигшего 10 лет.

Это не означает, что ребенок младше этого возраста никак не может повлиять на свою будущую жизнь с родителями. Как правило, дети до 10 лет проходят различные психоэмоциональные экспертизы, в процессе которых работники органов опеки и образования просят их нарисовать семью, маму, папу, дом. По результатам обследований психолог пишет заключение, где отражаются эмоциональная связь ребенка с родителями и его отношения с ними. Такая экспертиза может проводиться по желанию родителей, но также ее может назначить суд по своему усмотрению.

Развод по правилам. Как развестись, не нарушая права ребенка Следите лучше за собой. Грубые ошибки, способные разрушить брак

Кто определяет порядок встреч ребенка с другим родителем?

- Если учитывать, что после развода родители не всегда остаются в хороших отношениях, то часто один из них хочет полностью исключить присутствие второго родителя в жизни ребенка. При этом интересы детей отходят на второй план.

Решить вопрос о том, как живущий отдельно от ребенка родитель будет с ним видеться, можно либо путем переговоров, либо через суд.

При проведении переговоров (возможно, с участием профессионального медиатора) родители договариваются о порядке встреч, выплате алиментов, ставят такие перспективные цели, как обучение детей в университете, оздоровление и т. д. Этот способ быстрее всего приводил к результатам, но работает, только если родители готовы к диалогу.

Второй и радикальный вариант установления порядка встреч - подача заявления в суд. Однако решение суда может не учитывать интересов всех сторон. При несогласии с установленным графиком родителям придется снова обращаться в суд.

Развод по правилам. Как развестись, не нарушая права ребенка Что делать, если бывший муж перестал платить алименты?

Как устанавливается сумма алиментов?

- По соглашению сторон или по нормам, определенным в законодательстве. К примеру, на одного ребенка - не менее 25%, на двух детей - 33%, на трех детей - 50% доходов родителя. Окончательная сумма рассчитывается индивидуально и зависит от многих факторов: работает ли родитель, есть ли у него другие дети, насколько он трудоспособен.

В соглашении об уплате алиментов, которое должно быть подписано до принятия официального судебного решения по алиментам, родители имеют больше свободы и тем для переговоров. К примеру, можно установить уплату алиментов не в процентах, а в фиксированной сумме. Такая сумма не может быть меньше законодательного минимума. Могут установить дополнительные отчисления на спортивное или иное обучение, на медицинскую страховку, отдых и т.д. Если платить алименты ежемесячно не представляется возможным, можно договориться о ежегодных отчислениях или одноразовой выплате всей суммы алиментов либо передать недвижимое или иное имущество в собственность в зачет алиментов.

Как получить алименты, если супруг/супруга отказывается платить?

- Если переговоры не помогли и стороны не пришли к соглашению, то следует обратиться в суд. В случае присуждения алиментов у родителя, который несет обязанность по их уплате, сумма будет удерживается из заработной платы.

Развод по правилам. Как развестись, не нарушая права ребенка
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В каких ситуациях, связанных с детьми, подавать на развод нельзя?

- Их всего две:

  • если супруга беременна и не дает своего согласия на развод;
  • если совместному ребенку не исполнилось трех лет и супруг, который о нем заботится, возражает против развода.

Тот из родителей, с кем остался ребенок, сможет без разрешения другого вывезти его за границу?

- По законодательству Беларуси - да. Если вы, как второй родитель, опасаетесь чего-либо, то через суд можете изменить порядок выезда ребенка за границу таким образом, чтобы всегда требовалось ваше согласие.

В каких случаях суд может принудить к обязанности по содержанию бывшего супруга или освободить от нее?

- Случаи, когда можно установить обязанность по уплате алиментов на бывшего супруга:

  • беременность супруги, которая наступила до развода, - выплачиваются алименты в период беременности;
  • наличие ребенка до трехлетнего возраста, ребенка-инвалида до 18 лет, нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка - алименты полагаются супругу, осуществляющему уход;
  • нетрудоспособность бывшего супруга, которая наступила до развода, а также в течение года после него.

Право на получение алиментов утрачивается в случае, если пропадают основания для их получения (указаны выше) или если супруг, имевший на них право, вступает в новый брак.

Все это можно прописать в отдельном соглашении сторон, не обращаясь в судебные органы.

Как решается вопрос с алиментами, если в результате развода один ребенок остался с матерью, а второй - с отцом?

- Варианта три. Во-первых, можно решить между собой, кто и как содержит детей. Во-вторых, можно подписать соглашение об уплате алиментов. В-третьих - пойти в суд. В последнем случае если каждой из сторон будут назначены алименты, то она будет обязана их платить. Взаимозачёт по алиментам не допускается.

Комментарий психолога «SOS-Детской деревни Боровляны» Тамары ГРОМИК:

- Иногда так случается, что семья распадается. Часто за разводом стоят обиды супругов друг на друга, усталость, раздражение. И за собственными переживаниями родители не всегда замечают чувства ребенка.

Вам нужно быть честными. Ребенок сам понимает, что в ваших отношениях что-то пошло не так. Если вы решились на развод, то не следует говорить, что другой родитель уехал в длительную командировку и т. п. Для ребенка будет понятнее, если вы скажете: «Мы с мамой/папой больше не будем жить вместе, но будем с тобой общаться, гулять, отдыхать…» Малышу важно не потерять ни одного из родителей и знать, что вы оба будете любить его так же, как и раньше.

Ребенок может остаться как с мамой, так и с папой. Замечательно, если родители мирно договорятся между собой. Важно учитывать собственные ресурсы - сможете ли вы создать максимально комфортные условия для развития ребенка? Часто выбор делается в пользу мамы. В понимании многих людей маме легче справиться с такой задачей.

Если ребенок достиг подросткового возраста, он сам может выбрать, с кем из родителей жить. Поверьте, ему сложно и больно это делать, отнеситесь к этому с пониманием. Обиды тут неуместны.

Если после развода родители не потеряли уважения друг к другу и занимаются воспитанием ребенка, то этот период проходит наименее болезненно. Скандалы, судебные разбирательства, настраивание ребенка против бывшего супруга/супруги пагубно влияют на психическое здоровье ребенка. У него теряется доверие к родителям и ко всем взрослым вообще, могут появиться озлобленность, проблемы в установлении контактов. И, главное, он теряет поле любви родителей, ведь они больше заняты решением своих проблем.

Кстати

В 2018 году в Беларуси заключили более 60 тысяч браков, более 33 тысяч семей распались. Заявление о расторжении брака чаще подают женщины. 88% всех разводов происходит в городских семьях. Если в 2000 году распадалось около 70% семей, то в 2018 году - 54%. Больше всего разводов приходится на Витебскую область (595 на тысячу семей), далее идут Минская, Могилевская, Гомельская, Гродненская области и город Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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