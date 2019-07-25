Развод по правилам. Как развестись, не нарушая права ребенка

Источник материала: Аргументы и факты

На протяжении шести лет белорусские СМИ освещали историю семьи Шимановичей, где мама и папа подали на развод, но не смогли «поделить» младшего ребенка. 6 июля этого года стало известно, что мальчика забрали в приют. В итоге из-за конфликта, возникшего между бывшими супругами, пострадал невинный ребенок.

По статистике Белстата, в Беларуси расторгается 50% браков. В скольких из них возникают подобные споры за детей - неизвестно. «АиФ» решил узнать у экспертов ответы на часто задаваемые вопросы разводящихся родителей.

С нами беседовала помощница адвоката адвокатского бюро «Арцингер» Тамара НЕСТЕРОВИЧ.

Учтут ли в суде желание ребенка остаться с выбранным родителем?

- Законодательством Беларуси определено: суд может поинтересоваться мнением детей. Однако принимают во внимание слова ребенка, достигшего 10 лет.

Это не означает, что ребенок младше этого возраста никак не может повлиять на свою будущую жизнь с родителями. Как правило, дети до 10 лет проходят различные психоэмоциональные экспертизы, в процессе которых работники органов опеки и образования просят их нарисовать семью, маму, папу, дом. По результатам обследований психолог пишет заключение, где отражаются эмоциональная связь ребенка с родителями и его отношения с ними. Такая экспертиза может проводиться по желанию родителей, но также ее может назначить суд по своему усмотрению.

Кто определяет порядок встреч ребенка с другим родителем?

- Если учитывать, что после развода родители не всегда остаются в хороших отношениях, то часто один из них хочет полностью исключить присутствие второго родителя в жизни ребенка. При этом интересы детей отходят на второй план.

Решить вопрос о том, как живущий отдельно от ребенка родитель будет с ним видеться, можно либо путем переговоров, либо через суд.

При проведении переговоров (возможно, с участием профессионального медиатора) родители договариваются о порядке встреч, выплате алиментов, ставят такие перспективные цели, как обучение детей в университете, оздоровление и т. д. Этот способ быстрее всего приводил к результатам, но работает, только если родители готовы к диалогу.

Второй и радикальный вариант установления порядка встреч - подача заявления в суд. Однако решение суда может не учитывать интересов всех сторон. При несогласии с установленным графиком родителям придется снова обращаться в суд.

Как устанавливается сумма алиментов?

- По соглашению сторон или по нормам, определенным в законодательстве. К примеру, на одного ребенка - не менее 25%, на двух детей - 33%, на трех детей - 50% доходов родителя. Окончательная сумма рассчитывается индивидуально и зависит от многих факторов: работает ли родитель, есть ли у него другие дети, насколько он трудоспособен.

В соглашении об уплате алиментов, которое должно быть подписано до принятия официального судебного решения по алиментам, родители имеют больше свободы и тем для переговоров. К примеру, можно установить уплату алиментов не в процентах, а в фиксированной сумме. Такая сумма не может быть меньше законодательного минимума. Могут установить дополнительные отчисления на спортивное или иное обучение, на медицинскую страховку, отдых и т.д. Если платить алименты ежемесячно не представляется возможным, можно договориться о ежегодных отчислениях или одноразовой выплате всей суммы алиментов либо передать недвижимое или иное имущество в собственность в зачет алиментов.

Как получить алименты, если супруг/супруга отказывается платить?

- Если переговоры не помогли и стороны не пришли к соглашению, то следует обратиться в суд. В случае присуждения алиментов у родителя, который несет обязанность по их уплате, сумма будет удерживается из заработной платы.

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В каких ситуациях, связанных с детьми, подавать на развод нельзя?

- Их всего две:

если супруга беременна и не дает своего согласия на развод;

если совместному ребенку не исполнилось трех лет и супруг, который о нем заботится, возражает против развода.

Тот из родителей, с кем остался ребенок, сможет без разрешения другого вывезти его за границу?

- По законодательству Беларуси - да. Если вы, как второй родитель, опасаетесь чего-либо, то через суд можете изменить порядок выезда ребенка за границу таким образом, чтобы всегда требовалось ваше согласие.

В каких случаях суд может принудить к обязанности по содержанию бывшего супруга или освободить от нее?

- Случаи, когда можно установить обязанность по уплате алиментов на бывшего супруга:

беременность супруги, которая наступила до развода, - выплачиваются алименты в период беременности;

наличие ребенка до трехлетнего возраста, ребенка-инвалида до 18 лет, нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка - алименты полагаются супругу, осуществляющему уход;

нетрудоспособность бывшего супруга, которая наступила до развода, а также в течение года после него.

Право на получение алиментов утрачивается в случае, если пропадают основания для их получения (указаны выше) или если супруг, имевший на них право, вступает в новый брак.

Все это можно прописать в отдельном соглашении сторон, не обращаясь в судебные органы.

Как решается вопрос с алиментами, если в результате развода один ребенок остался с матерью, а второй - с отцом?

- Варианта три. Во-первых, можно решить между собой, кто и как содержит детей. Во-вторых, можно подписать соглашение об уплате алиментов. В-третьих - пойти в суд. В последнем случае если каждой из сторон будут назначены алименты, то она будет обязана их платить. Взаимозачёт по алиментам не допускается.

Комментарий психолога «SOS-Детской деревни Боровляны» Тамары ГРОМИК:

- Иногда так случается, что семья распадается. Часто за разводом стоят обиды супругов друг на друга, усталость, раздражение. И за собственными переживаниями родители не всегда замечают чувства ребенка.

Вам нужно быть честными. Ребенок сам понимает, что в ваших отношениях что-то пошло не так. Если вы решились на развод, то не следует говорить, что другой родитель уехал в длительную командировку и т. п. Для ребенка будет понятнее, если вы скажете: «Мы с мамой/папой больше не будем жить вместе, но будем с тобой общаться, гулять, отдыхать…» Малышу важно не потерять ни одного из родителей и знать, что вы оба будете любить его так же, как и раньше.

Ребенок может остаться как с мамой, так и с папой. Замечательно, если родители мирно договорятся между собой. Важно учитывать собственные ресурсы - сможете ли вы создать максимально комфортные условия для развития ребенка? Часто выбор делается в пользу мамы. В понимании многих людей маме легче справиться с такой задачей.

Если ребенок достиг подросткового возраста, он сам может выбрать, с кем из родителей жить. Поверьте, ему сложно и больно это делать, отнеситесь к этому с пониманием. Обиды тут неуместны.

Если после развода родители не потеряли уважения друг к другу и занимаются воспитанием ребенка, то этот период проходит наименее болезненно. Скандалы, судебные разбирательства, настраивание ребенка против бывшего супруга/супруги пагубно влияют на психическое здоровье ребенка. У него теряется доверие к родителям и ко всем взрослым вообще, могут появиться озлобленность, проблемы в установлении контактов. И, главное, он теряет поле любви родителей, ведь они больше заняты решением своих проблем.

Кстати

В 2018 году в Беларуси заключили более 60 тысяч браков, более 33 тысяч семей распались. Заявление о расторжении брака чаще подают женщины. 88% всех разводов происходит в городских семьях. Если в 2000 году распадалось около 70% семей, то в 2018 году - 54%. Больше всего разводов приходится на Витебскую область (595 на тысячу семей), далее идут Минская, Могилевская, Гомельская, Гродненская области и город Минск.