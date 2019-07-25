Из белорусских магазинов могут исчезнуть бесплатные полиэтиленовые пакеты

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси выдвинули предложение запретить бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах и ограничить использование одноразовой посуды в общепите. В частности, с такой инициативой выступила директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья ГРИНЦЕВИЧ. «Мы предлагаем меры для торговли и общепита по ограничению потребления одноразовых изделий – пакетов и посуды», - уточнила специалист.

В частности, по ее словам, предлагается обязать торговлю рекомендовать покупателям многоразовые сумки вместо продаваемых на кассе пакетов, установить запрет бесплатной раздачи в розничной торговле полиэтиленовых пакетов. «Сейчас эти пакеты теоретически бесплатные, они включены в торговую надбавку. Когда человек увидит цену на пакет, он задумается, стоит ли его приобретать», - уверена Наталья Гринцевич.

Предлагается также установить запрет на применение одноразовой посуды в местах общественного питания.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр ТЕРЕХОВ назвал эти предложения радикальными, но пояснил, что их предлагается вводить поэтапно. «Что-то нужно внедрять в 2019 году, что-то - в 2021-м, а что-то - в 2025 году, когда будет развита вся эта система. Мы сформулировали наши предложения, дальше готовы обсуждать этапность их реализации», - пояснил он.