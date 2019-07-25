3 августа на площадке молодежного центра «Дельта» состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника.
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Волковыск отметит День железнодорожника
26.07.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
3 августа на площадке молодежного центра «Дельта» состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника.
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3 августа на площадке молодежного центра «Дельта» состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника. ...
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