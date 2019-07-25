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В Литве за чертой абсолютной бедности – каждый десятый

26.07.2019 14:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Литве за чертой абсолютной бедности – каждый десятый

В Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году находилось около 312 тыс. жителей: их доходы были ниже 245 евро в месяц на одного человека или 515 евро – на семью, состоящую из двоих взрослых и двоих детей в возрасте до 14 лет.

Черта абсолютной бедности в прошлом году составила 11,1% – на 2,7% ниже, чем в 2017 году (13,8%), сообщил Департамент статистики, пишет ru.delfi.lt.

Показатели бедности рассчитываются на основании доходов предыдущего года – для расчета показателей риска бедности 2018 года использовались данные о доходах, полученных в 2017 году.

Доходы, которые ниже черты абсолютной бедности, в городе получали 8,3% жителей (в пяти крупнейших городах страны – 5,5%, в других городах – 13%), на селе – 16,8% жителей/

Ниже уровня риска бедности в Литве в прошлом году находилось около 645 тыс. человек, которые составляли 22,9% всего населения страны. За год процент жителей, находившихся за чертой бедности, не изменился. Уровень риска бедности в прошлом году был 345 евро на одного человека и 724 евро на семью, состоящую из двоих взрослых и двоих детей в возрасте до 14 лет.

Из-за увеличения доходов населения граница уровня бедности в прошлом году повысилась на 12,4%. Черта абсолютной бедности и уровень риска бедности рассчитывается на основании одной и той же методики, однако отличается способ установления черты бедности и сумма.

Чертой абсолютной бедности считается необходимая для удовлетворения минимальных потребностей сумма средств, которая рассчитывается на основании утвержденной Министерством социальной защиты и труда методика расчета величины минимальных потребностей потребления.

 

 
 
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В Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году находилось около 312 тыс. жителей: их доходы были ниже 245 евро в месяц на одного человека или 515 евро – на семью,...
 
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