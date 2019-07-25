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Мясникович упрекнул Россию в том, что она выводит капитал из Беларуси

26.07.2019 13:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Мясникович упрекнул Россию в том, что она выводит капитал из Беларуси

Беларусь не может не замечать, что российский бизнес выводит капитал из нашей страны, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

"То, что часть чистой прибыли выводится материнскими компаниями, не противоречит нашим договоренностям с российским бизнесом, не противоречит нашему национальному законодательству, не противоречит международному праву. Но желательно, чтобы доход, заработанный здесь, направлялся в первую очередь на развитие тех производств и мощностей, которые создают эту прибыль. В первую очередь должно быть реинвестирование", — высказал свое мнение Мясникович в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, пишет euroradio.fm.

Речь шла о таких компаниях, как ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", МТС, Брестский завод газоаппаратов, и ряде других.

Говоря о белорусско-российских отношениях, он заявил, что нет необходимости пересматривать договор о "союзном государстве". По мнению Мясниковича, белорусская и российская рабочие группы, которые обсуждают эту проблематику, до 8 декабря реально могут снять все вопросы.

 
 
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Беларусь не может не замечать, что российский бизнес выводит капитал из нашей страны, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
 
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