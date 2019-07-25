В Беларуси к 75-летию освобождения от фашистов приурочили массовую амнистию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси шесть тысяч заключенных попали под закон об амнистии . Его подписал глава государства Александр Лукашенко.

Треть лишенных свободы покинет места заключения раньше срока. Остальным смягчат наказание. Поводом для акта милосердия послужила круглая дата – 75 лет со дня освобождения республики от гитлеровцев. Среди амнистированных в основном: несовершеннолетние, беременные, инвалиды, онкобольные, пенсионеры, участники боевых действий, одинокие женщины с детьми, а также те, кто осужден за неопасные преступления.

«Решение об амнистии в отношении каждого осужденного принимается индивидуально после тщательной оценки материалов личного дела. Амнистия применяется только к положительно характеризующимся осужденным, полностью возместившим ущерб, причиненный преступлением», – отметила начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь Жанна Батурицкая.

Это уже 15-й закон об амнистии в Беларуси, впервые она применялась в 1991 году.