ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси к 75-летию освобождения от фашистов приурочили массовую амнистию

26.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси шесть тысяч заключенных попали под закон об амнистии. Его подписал глава государства Александр Лукашенко. 

Треть лишенных свободы покинет места заключения раньше срока. Остальным смягчат наказание. Поводом для акта милосердия послужила круглая дата – 75 лет со дня освобождения республики от гитлеровцев. Среди амнистированных в основном: несовершеннолетние, беременные, инвалиды, онкобольные, пенсионеры, участники боевых действий, одинокие женщины с детьми, а также те, кто осужден за неопасные преступления.

«Решение об амнистии в отношении каждого осужденного принимается индивидуально после тщательной оценки материалов личного дела. Амнистия применяется только к положительно характеризующимся осужденным, полностью возместившим ущерб, причиненный преступлением», – отметила начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь Жанна Батурицкая.

Это уже 15-й закон об амнистии в Беларуси, впервые она применялась в 1991 году.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующий закон подписал глава государства Александр Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что стало с актёрами саги о Гарри Поттере? Часть 2
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика