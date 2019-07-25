|
В Беларуси к 75-летию освобождения от фашистов приурочили массовую амнистию
26.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси шесть тысяч заключенных попали под закон об
Треть лишенных свободы покинет места заключения раньше срока. Остальным смягчат наказание. Поводом для акта милосердия послужила круглая дата – 75 лет со дня освобождения республики от гитлеровцев. Среди амнистированных в основном: несовершеннолетние, беременные, инвалиды, онкобольные, пенсионеры, участники боевых действий, одинокие женщины с детьми, а также те, кто осужден за неопасные преступления.
«Решение об амнистии в отношении каждого осужденного принимается индивидуально после тщательной оценки материалов личного дела. Амнистия применяется только к положительно характеризующимся осужденным, полностью возместившим ущерб, причиненный преступлением», – отметила начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь Жанна Батурицкая.
Это уже 15-й закон об амнистии в Беларуси, впервые она применялась в 1991 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующий закон подписал глава государства Александр Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)