Общественная приемная РОО «Белая Русь» осуществляет прием граждан по личным вопросам каждый 2-й и 4-й вторник месяца с 10.00 до 12.00 и находится по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, д. 3. Наш телефон 2-13-94.
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Общественная приемная РОО «Белая Русь» осуществляет прием граждан по личным вопросам
26.07.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Общественная приемная РОО «Белая Русь» осуществляет прием граждан по личным вопросам каждый 2-й и 4-й вторник месяца с 10.00 до 12.00 и находится по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, д. 3. Наш телефон 2-13-94.
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Общественная приемная РОО «Белая Русь» осуществляет прием граждан по личным вопросам каждый 2-й и 4-й вторник месяца с 10.00 до 12.00 и находится по... ...
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