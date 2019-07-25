В целях содействия безработным гражданам в повышении конкурентоспособности на рынке труда и расширения возможностей трудоустройства на постоянную работу осуществляется организация временной занятости безработных по программе «Приобретение опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату труда».

Трудоустройство безработных для приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) организуется на рабочих местах нанимателями, независимо от формы собственности, за исключением организаций, деятельность которых финансируется за счет бюджетных средств, и у индивидуальных предпринимателей (далее – наниматели).

Для приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) к нанимателю направляются безработные, зарегистрированные в установленном порядке в службе занятости в качестве безработных, имеющие специальность, присвоенную квалификацию, соответствующую рабочему месту, из числа выпускников учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования; лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите и др.

С безработными, направленными органом по труду занятости и социальной защите (службой занятости) для трудоустройства по данной программе, наниматели заключают срочный трудовой договор сроком от 2 до 6 месяцев. По истечении срока действия срочного трудового договора наниматель принимает безработного на постоянную работу, либо увольняет его.

Оплата труда безработных, принятых для приобретения опыта практической работы, производится нанимателями за фактически выполненные объемы работ или отработанное время в соответствии с действующей у них системой оплаты труда, но не ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством, в том же порядке и те же сроки, что и выплата заработной платы другим работникам.

Орган по труду, занятости и социальной защите производит частичное возмещение нанимателю, с учетом фактически отработанного времени, затраты по оплате труда безработного в размере, не превышающем минимальную заработную плату, действующую в период, за который произведено начисление заработной платы, а также сумму обязательных страховых взносов в ФСЗН от возмещаемой суммы заработной платы.

Для получения консультаций по вопросам применения программы «Приобретение опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату труда» следует обращаться в отдел занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и соцзащите Смолевичского райисполкома по адресу: г. Смолевичи, ул. Первомайская, д.1а, телефоны для справок 29743, 29375.