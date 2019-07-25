Страничка из семейной истории

В маленьком городе многие жители знают друг друга. Здесь все на виду и, кажется, все знаешь о каждом знакомом. И вдруг открывается совершенно неожиданная сторона жизни известного тебе человека.

Совсем недавно один смолевичанин, встретив меня на улице, протянул июньский нынешнего года номер газеты «Слава Севастополя»: «Там статья про нашего земляка». И правда, севастопольский журналист рассказывал жизненную историю жителя Смолевичей Сергея Аксенова.





Этот ничем особенно непримечательный, средних лет человек на протяжении многих лет добросовестно трудился в районной системе «Водоканал», обеспечивающей жителей чистой водой.

Семья Аксеновых поселилась в Смолевичах в 1974 году. А до этого уже было пройдено немало жизненных дорог. Отец Сергея Анатолий Дмитриевич родился в 1930 году на станции Кочетовка в Тамбовской области, где старший Аксенов — Дмитрий Кузьмич — работал машинистом-железнодорожником. С детства Сергей помнил рассказы отца про деда – принципиального, справедливого человека, честного труженика, который в годы войны, подвергаясь опасности, водил железнодорожные составы на фронт. Дед был настоящим патриотом, любил свою Родину. За усердный труд он был удостоен очень высокой награды Родины – ордена Ленина. В семье всегда гордились дедом, он был примером и для сына, и для внука.





Анатолий Дмитриевич после окончания школы поступил в Казанское военное училище дальней авиации, и после учебы младшего лейтенанта направили для прохождения службы в белорусский город Быхов техником по авиавооружению. Занимался обслуживанием военных самолетов. В отставку вышел в звании майора, годы его службы были отмечены десятью медалями и другими наградами. Тогда и переехала семья в наш город. Анатолий Дмитриевич сначала работал мастером производственного обучения в местном профтехучилище, а потом его назначили начальником районных электросетей.

Мама Сергея Майя Яковлевна, дочь прокурора, в Быхов была распределена после получения в минском вузе высшего юридического образования и трудилась нотариусом. Там же познакомилась с Анатолием и стала его спутницей на всю жизнь. В Смолевичах Майя Яковлевна также работала старшим нотариусом в районной нотариальной конторе.

В семье всегда ценили труд, бережно и уважительно относились к истории нашей тогда еще большой страны. Любили путешествовать по памятным местам. Особенно привлекал город-герой Севастополь. Может быть, потому, что полк, в котором служил Анатолий Дмитриевич, носил почетное звание Севастопольского и был особенно значимым в жизни бывшего военного авиатора и его родных. Каждое лето семья хоть на несколько дней выезжала в Крым и обязательно посещала Севастополь, Малахов курган, Сапун-гору, Херсонес Таврический. На кургане всегда подолгу задерживались у памятника, увенчанного фигурой самолета «Як-3» — героического истребителя, внесшего весомый вклад в освобождение города и полуострова.

Патриотизм у каждого человека проявляется по-своему. В 2013 году Сергей поехал на встречу с одноклассниками в Быхов, посетил и памятник воинам 57-й Краснознаменной Смоленской морской ракетоносной дивизии. Монумент заметно обветшал. И тогда Сергей решил заменить на памятнике абрис самолета на новый. Он продал дачу, обратился в конструкторское бюро при Минском авиационном колледже с просьбой помочь в обновлении памятника. В январе 2014 года состоялось открытие реконструированного памятника. А потом Сергея Анатольевича пригласили с докладом о реконструкции памятника на конференцию, посвященную памяти воинов, судьбой которых стало морское небо. Председатель международного общественного движения «Морское братство нерушимо» Арсений Крицкий вручил Аксенову медаль «Морское братство нерушимо». Главная идея этого движения основывается на народной дипломатии, всемерном содействии укрепления связи братских славянских народов.

Когда отец Сергея по состоянию здоровья уже не мог покидать квартиру, он просил сына когда-нибудь отвезти его фотографию в Севастополь, на мыс Херсонес. Такую же просьбу выразила и мама Майя Яковлевна. Родителей уже не стало. И нынешним летом Сергей выполнил их последнюю волю, отвез на мыс Херсонес родительские фото и опустил в море, чтобы навсегда остались в любимом городе. Там и встретил нашего земляка севастопольский журналист и поведал его историю.

Наша газета несколько лет назад публиковала материал о жизненном пути майора Аксенова. Статья в «Севастопольской славе» — еще одна страничка из истории наших замечательных земляков.

Э.ПОТАПЧИК.