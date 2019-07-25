Как быстро летит лето! Вот уже половина этой яркой замечательной поры позади. Как проведут каникулы наши дети, что им запомнится, какими впечатлениями они будут делиться со своими друзьями и учителями, когда зазвенят школьные звонки?

Кто-то съездил с родителями на море, кто-то укрепил здоровье в санатории, а кто-то отдыхал в детском оздоровительном лагере.

В живописном месте, окруженном лесами и озерами, на базе Зеленоборского детского сада-средней школы работал детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Боровичок».

Лагерь посещали 15 детей в возрасте семи-восьми лет (ученики 1-го и 2-го классов).

Младшие школьники не всегда правильно могут организовать свое свободное время. А для первоклассников — это первое свободное лето, когда не надо ходить в детский сад. Малыши радуются, что могут показать себя взрослыми и самостоятельными, а родители думают о том, как сделать летний отдых для своих детей безопасным и полезным. Поэтому школьный лагерь – это место, где ребенок под руководством педагогов может приобрести опыт общения, сформировать новые умения, развить свои нравственные качества, научиться безопасному поведению, восстановить здоровье. Здесь ребенок погружается в атмосферу творчества, игры, фантазии. Дети раскрываются по-новому: кто раньше вертелся на уроках и не мог дождаться перемены, оказывается лидером в занимательных конкурсах, а скромный молчун проявляет себя, как борец за справедливость и защитник девочек. Такое общение полезно и учителям, и детям, так как помогает найти взаимопонимание во время школьных будней.

Оздоровлению детей в лагере способствовал упорядоченный ритм жизни, режим питания, качество питания, витаминизация.

Целью воспитательной работы лагеря «Боровичок» было создание соответствующих педагогических условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение полезной содержательной занятости, способствующей формированию положительных качеств личности на основе использования многообразия форм активной деятельности и общения.

Каждое утро начиналось с организационной линейки и утренней оздоровительной зарядки. Ежедневно с детьми проводились спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия. Мероприятия проходили в рамках республиканских акций «Беларусь помнит», Год малой родины, ко II Европейским играм.

Познавательными были для ребят экскурсия в школьный Музей боевой славы, уборка территории у памятника погибшим воинам, квест-игра «Доставь донесение», виртуальная экскурсия “Помнім болі і страты твае” к 50-летию открытия мемориальных комплексов «Хатынь» и «Курган Славы».

Году малой родины посвящены заочная экскурсия по предприятиям поселка Зеленый Бор «Где работают наши родители», экскурсия в этнографическую комнату с проведением белорусских народных игр, экскурсия «Чудеса Зеленого Бора».

Порадовали ребят спортивные мероприятия: спортландия «Самый быстрый», соревнование «Веселые старты», соревнование по футболу, тематические эстафеты «Мы герои-пожарные», «Перекресток», «Как в цирке». Интересной была встреча с волонтером II Европейских игр, выпускницей нашей школы, Ксенией Цыбулько.

Познавательными оказались викторины «Подводное царство», «Что мы знаем о цветочках», «Умники и умницы», экскурсии в поселковую библиотеку «По страницам пушкинских сказок», «У краіне часопісаў».

Увлекли детей творческие конкурсы «Сказочный бал», конкурс причесок, конкурс моделей «Красавицы лета», танцевальный батл, концерт «На море и на суше».

В целях формирования знаний безопасного поведения и здорового образа жизни проведены экскурсия в пожарную часть, расклеивание листовок «Бросай курить!», конкурсы рисунков и плакатов «Мы не курим», «Защитим себя летом».

Хочется поблагодарить всех, кто помогал педагогам сделать лагерную смену яркой и запоминающейся. Благодарим работников Зеленоборского сельского Дома культуры: библиотекаря Татьяну Константиновну Гусеву, художественного руководителя Валерия Викторовича Гусева за интересные, познавательные, воспитывающие уважение к истории и современности родного края, мероприятия. Большое спасибо хочется сказать Александру Ильичу Коршуну, начальнику Зеленоборского поста МЧС за экскурсии в пожарную часть. Его рассказы о службе сотрудников МЧС, неравнодушный подход к работе, умение общаться с детьми вдохновляют ребят на дисциплинированное поведение, желание быть полезными, помогать людям.

В августе будет работать вторая лагерная смена. Если кто-то из учащихся Зеленоборского детского сада-средней школы еще не знает, где провести оставшееся каникулярное время, приходите к нам!

Если хочешь не болеть,

Веселей на мир смотреть,

Стать сильней и выше ростом,

Поступай ты очень просто:

Собирай свой рюкзачок,

И скорей — в «Боровичок»!

Н. Ю. ДМИТРИЕВА, начальник оздоровительного лагеря.