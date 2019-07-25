Что стало с актёрами саги о Гарри Поттере? Часть 2

Источник материала: Аргументы и факты

Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж)



Хелена Бонем Картер Фото: Фото из открытых источников

Актриса прославилась ещё задолго до роли Беллатрисы Лестрейндж в поттерианской саге. Кинематографическая биография Хелены Бонем Картер стартовала, когда ей едва исполнилось 15 лет. На её счету уже более 80 ролей. Пик популярности к ней пришёл после исполнения главной женской роли в психологическом триллере «Бойцовский клуб».

Статус востребованной актрисы закрепился за женщиной после её знакомства с Тимом Бёртоном. Для него она стала не просто женой, но и музой. Несмотря на расставание звёздной пары через 13 лет совместной жизни, актриса продолжает появляться в фильмах режиссёра, оставаясь его подругой и вдохновителем. На данный момент 53-летняя Хелена участвует в съёмках 3-го сезона сериала «Корона», где играет принцессу Маргарет.

Гари Олдман (Сириус Блэк)

Гари Олдман получил популярность после того, как сыграл главные роли в картинах «Сид и Нэнси» и «Навострите ваши уши», с его именем прочно ассоциируются комиссар Гордон из трилогии о Бэтмене Кристофера Нолана и, конечно же, Сириус Блэк. Среди работ, появившихся на свет после завершения саги о Гарри Поттере, нужно выделить фильмы «Планета 51», «Нерожденный» и «Шпион, выйди вон». За роль Уинстона Черчилля, в исторической драме «Тёмные времена» он получил свою первую премию «Оскар».





На данный момент актёру 61 год, он женат, его пятой женой 2 года назад стала писательница Жизель Шмидт. Одна из последних кинокартин с участием актёра «Прачечная» ожидает выхода на экраны в 2019 году.

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Мэгги Смит (Минерва МакГонагалл)

Актриса, хорошо известная поклонникам Гарри Поттера как профессор Минерва МакГонагалл, до сих пор остаётся одной из самых востребованных звёзд киноиндустрии. Свой творческий путь Мэгги начала ещё в 1952 году, дебютировав в роли Виолы в «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира. Несмотря на ныне преклонный возраст, а Мэгги исполнилось уже 84 года, она не перестаёт радовать зрителей.





Дама-Командор ордена Британской империи Маргарет Натали Смит – так сегодня звучит её полное имя. Актрисе уже 7 раз вручали кинопремию BAFTA, а также в её творческой копилке 2 «Оскара» и 4 «Эмми». К слову, в 2007 году, во время съемок 6-й части саги о Поттере, Маргарет без отрыва от работы проходила курс лечения, так как у неё обнаружили рак молочной железы. Её вторым и последним супругом был Беверли Кросс. Пара прожила в любви и согласии до 1998 года, до смерти Кросса. Сыновья Мэгги Смит пошли по стопам родителей и стали актёрами.

Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид)

69-летний шотландец известен нам как исполнитель роли добряка-великана Хагрида. Настоящее имя актёра Энтони Роберт Макмиллан. Однако ещё в детстве он решил, что хочет стать комиком, тогда и взял псевдоним Робби Колтрейн. Самой запоминающейся для многих стала его роль Чарли Макмануса в «Монашках в бегах». По завершению поттерианы сыграл также в сериале «Сокровище нации». Но сейчас Энтони по-прежнему узнают, как Хагрида. Несмотря на то, что социальных сетей актёр не ведёт, связь с фанатами поддерживает через электронную почту. Недавно в составленном шотландцами шутливом рейтинге «самых сексуальных некрасивых мужчин» Робби занял первое место.

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Алан Рикман (Северус Снегг)

Первую свою роль Виконта де Вальмона Алан получил ещё в 1980-е годы в театре. После завершения поттерианы, где Алан запомнился всем как строгий профессор Северус Снегг, он также появился в 8 кинокартинах. А за все годы он снялся в семидесяти фильмах. Последней творческой работой Рикмана стала озвучка Абсолема в фильме «Алиса в Зазеркалье». Супругой актёра была Рима Хортон, с которой они узаконили отношения спустя 47 лет совместной жизни. Однако в официальном браке они прожили недолго, всего 4 года. 14 января 2016 года актёр скончался от рака поджелудочной железы.





Имелда Стонтон (Долорес Амбридж)

Уж кому-кому, а Имелде, знакомой фанатам Гарри Поттера как Долорес Амбридж, таланта и целеустремлённости не занимать. Ещё в 18 лет она поступила в Королевскую академию драматического искусства, после чего начала выступать на английской театральной сцене. В 1982 году она уже стала актрисой Национального театра, а спустя 4 года впервые получила роль в сериале. На её счету более 60 экранных ролей.





Эмма Томпсон (Сивилла Трелони)

Британская актриса, сценарист, лауреат премий «Оскар», «BAFTA» и «Эмми». В фильмах о Гарри Поттере сыграла роль Сивиллы Трелони. Последними значимыми картинами в фильмографии актрисы стали «Красавица и чудовище» (2017), «Прекрасные создания» и «Агент Джонни Инглиш 3.0».

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