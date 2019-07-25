Белорусы стали получать меньше денежных переводов из-за границы

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, граждане Беларуси стали получать меньше заграничных денежных переводов. В частности, по информации Национального банка Беларуси, денежные переводы белорусам из-за рубежа во втором квартале 2019 года сократились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Общая сумма переводов в Беларусь через международные системы денежных переводов во втором квартале 2019 года составила $75,897 млн против $82,871 млн во втором квартале 2018-го. За второй квартал из Беларуси было отправлено денежных переводов на $44,032 млн. Это на 2,2% меньше, чем во втором квартале 2018 года, когда было отправлено $45,026 млн.

Интересно, что средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $255,98. Из Беларуси - $366,46.

При подсчете специалистами учитывались денежные переводы через международные системы Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Money Gram, BLIZKO, Contact, «Колибри», Faster, Ria Money Transfer.