Лето еще не закончилось: в воскресенье возвращается жара

Источник материала: Ежедневник





В воскресенье, 28 июля, местами по стране температура воздуха поднимется до +33.

В субботу 27 июля в Беларуси будет облачно с прояснениями. «Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы», — сообщили в Республиканском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью +12...+18, днем +23...+29.

В воскресенье 28 июля в Беларуси ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы с порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +13/+19, днем +27/+33.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в стране сохранится жаркая погода.

В понедельник 29 июля местами также ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит по стране от +13 до +20, днем от +20 по северо-востоку до +33 по юго-западу страны.

К слову, всю эту неделю жара бьет температурные рекорды в Европе. Сохраняется аномально жаркая погода с температурой воздуха 38-40 °C в Германии, Дании, Нидерландах и Франции.