ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лето еще не закончилось: в воскресенье возвращается жара

26.07.2019 15:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Лето еще не закончилось: в воскресенье возвращается жара

В воскресенье, 28 июля, местами по стране температура воздуха поднимется до +33.

В субботу 27 июля в Беларуси будет облачно с прояснениями. «Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы», — сообщили в Республиканском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью +12...+18, днем +23...+29.

В воскресенье 28 июля в Беларуси ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы с порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +13/+19, днем +27/+33.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в стране сохранится жаркая погода.

В понедельник 29 июля местами также ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит по стране от +13 до +20, днем от +20 по северо-востоку до +33 по юго-западу страны.

К слову, всю эту неделю жара бьет температурные рекорды в Европе. Сохраняется аномально жаркая погода с температурой воздуха 38-40 °C  в Германии, Дании, Нидерландах и Франции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 28 июля, местами по стране температура воздуха поднимется до +33.
 
Новости дня
Новости разные
 
Профилактическая акция «Скорость»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика