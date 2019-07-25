БЕЛАЗ сократил чистую прибыль по МСФО на 19% в 2018 году

Источник материала: Интерфакс

Чистая прибыль ОАО "БЕЛАЗ" по МСФО в 2018 году составила Br139,31 млн ($68,6 млн по текущему курсу – ИФ), что на 18,9% меньше, чем в 2017 году, сообщается в опубликованной отчетности предприятия по МСФО.

Доналоговая прибыль предприятия в 2018 году составила Br177,94 млн (снижение на 14,8%) на фоне роста коммерческих расходов в 6,2 раза до Br83,5 млн. Уплаченный налог на прибыль вырос на 4% до Br38,6 млн.

Валовая прибыль компании в 2018 году составила Br304,1 млн (рост на 7,3%) при выручке Br979,9 млн (рост на 4,9%) и себестоимости Br675,8 млн (рост на 3,9%).

Активы БЕЛАЗа на конец 2018 года оценивались в Br1,08 млрд (рост на 22,7%), обязательства – Br598,9 млн (рост на 18,9%). Долгосрочная задолженность перед банками на конец 2018 года составила Br86,3 млн, увеличившись на 15,2%.

Уставный фонд АО по решению Минпрома, который управляет акциями БЕЛАЗа, за 2018 год увеличен путем допэмиссии акций на 13,6% до Br302,4 млн.

По итогам работы в 2018 года компания выплатила государству дивиденды на сумму 33,9 тыс. евро в эквиваленте (рост в 2,3 раза). Кроме того, по решению правительства отчисления в Фонд национального развития составили 7,3 тыс. евро (рост в 1,9 раза).

ОАО "БЕЛАЗ" (принадлежит государству) - производитель тяжелой техники грузоподъемностью от 30 до 360 тонн. На долю предприятия приходится до 30% объемов производства карьерных самосвалов в мире. Является управляющей компанией холдинга "БЕЛАЗ-холдинг", в который входят 25 промышленных предприятий и непрофильных организаций.

В 2018 году было выпущено 802 карьерных самосвала особо большой грузоподъемности (рост на 29%). Экспорт предприятия в 2018 году вырос на 30,3%, до рекордных $990,8 млн. Продукция предприятия поставлялась в 32 страны мира, при этом основная доля экспорта пришлась на Россию (58,4%) и другие страны СНГ (27,5%). Поставки "БЕЛАЗа" в Россию в прошлом году выросли на 26,4%.