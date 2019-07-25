АЧС обнаружена у кабанов более чем на 90% территории Латвии

Источник материала: Интерфакс

Африканская чума свиней (АЧС) к настоящему времени обнаружена у кабанов более чем на 90% территории Латвии, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), призывая свиноводов соблюдать осторожность и тщательно выполнять требования биобезопасности.

ПВС сообщает, что на этой неделе АЧС выявлена также на нескольких больших свинофермах в европейских странах - в Румынии, Болгарии, Польше и Словакии.

В этом году АЧС в Латвии обнаружена у 223 кабанов, а также на одной свиноферме в Дурбском крае.

Впервые АЧС была зарегистрирована в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов возле границы с Беларусью.