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АЧС обнаружена у кабанов более чем на 90% территории Латвии
Источник материала: Интерфакс
Африканская чума свиней (АЧС) к настоящему времени обнаружена у кабанов более чем на 90% территории Латвии, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), призывая свиноводов соблюдать осторожность и тщательно выполнять требования биобезопасности.
ПВС сообщает, что на этой неделе АЧС выявлена также на нескольких больших свинофермах в европейских странах - в Румынии, Болгарии, Польше и Словакии.
В этом году АЧС в Латвии обнаружена у 223 кабанов, а также на одной свиноферме в Дурбском крае.
Впервые АЧС была зарегистрирована в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов возле границы с Беларусью.
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Африканская чума свиней (АЧС) к настоящему времени обнаружена у кабанов более чем на 90% территории Латвии, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС),...
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