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Температура в Европе бьет рекорды: около 40°C в Германии, почти 42°C в Бельгии
Источник материала: Интерфакс
Температурные рекорды в четверг были установлены в Бельгии, Германии и Нидерландах. В десятках французских городов, в частности, в Париже, температура также поднялась до рекордных отметок.
В Бельгии, в частности, 25 июля четверг столбик термометра поднялся до рекордных 41,8 градуса по Цельсию, сообщил представитель метеорологического института страны KMI/IRM Давид Дехенау.
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Температурные рекорды в четверг были установлены в Бельгии, Германии и Нидерландах. В десятках французских городов, в частности, в Париже, температура также...
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