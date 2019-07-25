Температура в Европе бьет рекорды: около 40°C в Германии, почти 42°C в Бельгии

Источник материала: Интерфакс

Температурные рекорды в четверг были установлены в Бельгии, Германии и Нидерландах. В десятках французских городов, в частности, в Париже, температура также поднялась до рекордных отметок.

В Бельгии, в частности, 25 июля четверг столбик термометра поднялся до рекордных 41,8 градуса по Цельсию, сообщил представитель метеорологического института страны KMI/IRM Давид Дехенау.