Состояние раненного в Турции белорусского дипломата улучшилось, ожидается его перевод из реанимации – МИД

Источник материала: Интерфакс

Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата Александра Поганшева улучшилось, его планируют перевести из реанимации, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"В настоящее время наш дипломат уже находится в сознании, его состояние улучшилось, разрешены свидания с семьей. На днях его посетит посол Беларуси в Турции. Ожидаем, что сегодня он уже будет переведен из реанимации", - сказал Глаз.

Пресс-секретарь отметил, что лечение дипломата продолжается, и "как прогнозируется, займет длительное время".

Как сообщалось, советник-посланник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев в минувшую среду получил тяжелые пулевые ранения, когда гулял с сыном на улице в Анкаре.

По предварительным данным турецкого МИД, преступник совершил нападение на бытовой почве. Нападавший - психически неуравновешенный местный житель, бывший военный. После нападения он покончил с собой. И Турция, и Беларусь исключили политическую подоплеку в данном инциденте.