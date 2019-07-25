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Состояние раненного в Турции белорусского дипломата улучшилось, ожидается его перевод из реанимации – МИД

26.07.2019 13:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата Александра Поганшева улучшилось, его планируют перевести из реанимации, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"В настоящее время наш дипломат уже находится в сознании, его состояние улучшилось, разрешены свидания с семьей. На днях его посетит посол Беларуси в Турции. Ожидаем, что сегодня он уже будет переведен из реанимации", - сказал Глаз.

Пресс-секретарь отметил, что лечение дипломата продолжается, и "как прогнозируется, займет длительное время".

Как сообщалось, советник-посланник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев в минувшую среду получил тяжелые пулевые ранения, когда гулял с сыном на улице в Анкаре.

По предварительным данным турецкого МИД, преступник совершил нападение на бытовой почве. Нападавший - психически неуравновешенный местный житель, бывший военный. После нападения он покончил с собой. И Турция, и Беларусь исключили политическую подоплеку в данном инциденте.

 
 
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Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата Александра Поганшева улучшилось, его планируют перевести из реанимации, сообщил агентству "Интерфакс-Запад"...
 
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