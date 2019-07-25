В США после перерыва в 20 лет возобновляют смертную казнь

Источник материала: СТВ

Новости США. В США после почти 20-летнего перерыва возобновляют смертную казнь на федеральном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце 2019 года и в начале 2020 казнят пятерых заключенных, которые совершили особо тяжкие преступления – убийства и изнасилования.





По словам генерального прокурора США Уильяма Барра, высшую меру наказания восстанавливают ради справедливости, которую заслуживают семьи жертв. Процедура будет проводиться с помощью смертельной инъекции одним препаратом.