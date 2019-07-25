ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В польском городке дефицит мужчин: за рождение мальчика обещают денежное вознаграждение

26.07.2019 15:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Польши. В польском городе невест объявлена награда за рождение мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В польском городке дефицит мужчин: за рождение мальчика обещают денежное вознаграждение

Дело в том, что в посёлке Мейсце-Оджаньске почти 10 лет рождаются только девочки. Даже местная пожарная бригада состоит из 24 женщин, а мужчины в меньшинстве – всего 8 человек.

Мэр города решил простимулировать семьи на рождение мальчиков, пообещав существенное денежное вознаграждение. Немалые средства готовы затратить и на изучение проблемы.

В польском городке дефицит мужчин: за рождение мальчика обещают денежное вознаграждение

Интересно то, что население посёлка с каждым годом увеличивается. Но в детских магазинах спрос только на куклы.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Польши. В польском городе невест объявлена награда за рождение мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Дело в том, что в посёлке...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волковыск отметит День железнодорожника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика