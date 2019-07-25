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В Сочи после дождя обрушилась часть дороги
Источник материала: СТВ
Новости России. В Сочи устраняют последствия сильных ливней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в городе обрушился участок трассы – главной дороги, которая связывает населенные пункты вдоль побережья.
Обвал произошёл в результате схода мощного оползня. Из-за дождей уровень воды в ней значительно поднялся.
Пострадавших в результате происшествия нет. Движение машин по дороге осуществляется по одной полосе. Ведутся восстановительные работы.
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Новости России. В Сочи устраняют последствия сильных ливней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в городе обрушился участок трассы – главной...
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