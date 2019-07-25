ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»

26.07.2019 14:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства Латвии – уже четвертый раз в Беларуси и третий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»

27 июля в рамках визита в Беларусь главы латвийского МИД состоится встреча с министром обороны нашего государства.

Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:
У нас есть некоторые разногласия по вопросам таких, возможно, геополитических вопросов с нашими большими соседями – Россией. У нас проходят учения НАТО в Латвии, проходят учения и в России.

Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»

Но вместе с тем мы довольны, как мы развиваем отношения с Беларусью, это обмен наблюдателями, информацией. Есть контакты на высшем военном уровне, мы ожидаем визита командующего Национальных вооруженных сил Латвии в Минск в августе.

Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»

На встрече обсуждался возможный визит Александра Лукашенко в Латвию. Главное, чтобы он был наполнен экономическими договоренностями – подчеркнул глава государства. Политическая воля руководства двух стран есть. Дата визита будет согласована по дипломатическим каналам.

Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Эдгар Ринкевичс
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства Латвии – уже четвертый раз в Беларуси и третий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Город "не фонтан", если он без улыбки ребенка!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика