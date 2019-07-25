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Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства Латвии – уже четвертый раз в Беларуси и третий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 июля в рамках визита в Беларусь главы латвийского МИД состоится встреча с министром обороны нашего государства.
Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:
Но вместе с тем мы довольны, как мы развиваем отношения с Беларусью, это обмен наблюдателями, информацией. Есть контакты на высшем военном уровне, мы ожидаем визита командующего Национальных вооруженных сил Латвии в Минск в августе.
На встрече обсуждался возможный визит Александра Лукашенко в Латвию. Главное, чтобы он был наполнен экономическими договоренностями – подчеркнул глава государства. Политическая воля руководства двух стран есть. Дата визита будет согласована по дипломатическим каналам.
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Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»
Новости Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства Латвии – уже четвертый раз в Беларуси и третий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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