ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»

26.07.2019 14:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь выстраивает равноправный диалог с различными государствами, невзирая на их размеры и геополитические амбиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И придерживается хороших отношений как с Западом, так и с Востоком – особо подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы. Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает. Мы среднеевропейское государство, находимся в Европе, а маленьких не бывает, потому что все народы равны, и малочисленные, и многочисленные. Мы из того тоже исходим.

Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»

Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю. В этом суть нашей независимости. За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством.

Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»

Мы ни в коем случае, никогда не станем рвать наши отношения ни за какие деньги с братской Россией. Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг Президента Беларуси в многонациональной России – за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите. Гадать здесь нечего, я вам говорю это публично и откровенно. Может, в таком контексте первый раз. Хочу, чтобы вы понимали нашу политику.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Эдгар Ринкевичс
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь выстраивает равноправный диалог с различными государствами, невзирая на их размеры и геополитические амбиции, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Развод по правилам. Как развестись, не нарушая права ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские футболки брендовые вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика