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Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь выстраивает равноправный диалог с различными государствами, невзирая на их размеры и геополитические амбиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И придерживается хороших отношений как с Западом, так и с Востоком – особо подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю. В этом суть нашей независимости. За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством.
Мы ни в коем случае, никогда не станем рвать наши отношения ни за какие деньги с братской Россией. Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг Президента Беларуси в многонациональной России – за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите. Гадать здесь нечего, я вам говорю это публично и откровенно. Может, в таком контексте первый раз. Хочу, чтобы вы понимали нашу политику.
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Новости Беларуси. Беларусь выстраивает равноправный диалог с различными государствами, невзирая на их размеры и геополитические амбиции, сообщили в программе...
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