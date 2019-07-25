ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»

26.07.2019 14:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отношения между Минском и Ригой 26 июля обсуждались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Латвии. Главное внимание – вопросам экономики. По итогам 2018 года сумма превысила 580 миллионов долларов. Но этого недостаточно, уверен белорусский Президент.

Дипломатические отношения между странами установлены 27 лет назад. А политический диалог активизировался 7 лет назад. Белорусская сторона призывает не путать политику с экономикой.   

Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
600 миллионов товарооборот – это ничто, можно сказать, имея в виду наши возможности. И возможности в перспективе. Я открыто говорил, что 

я экономист и не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой.  

Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане, и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты.   

Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»

И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем. Да, над вами довлеет Европейский союз, вы член Европейского союза, я понимаю, что там за ситуация, 28 стран, да и многие не в восторге от тех процедур, которые сегодня прописаны в ваших отношениях. Но, тем не менее, вы находите возможность выстраивать ровные и порядочные отношения со своим соседом – Беларусью. Я это понимаю, воспринимаю и очень ценю.  

Латвия готова оказывать содействие в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза

Хочу вас заверить, что мы всячески будем стараться развивать с вами отношения, прежде всего торгово-экономические – это база, на которой строится дом и политических, и дипломатических отношений. Мы будем развивать эти торгово-экономические отношения, если вы к этому готовы, и более серьезно развивать, на пользу наших государств.   

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Отношения между Минском и Ригой 26 июля обсуждались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чистые воды. Как очистить бассейн без химикатов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика