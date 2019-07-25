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В Ганцевичском районе нетрезвая женщина за рулем наехала на палатку, где был ее муж. Мужчина погиб

26.07.2019 15:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наезд произошел 25 июля около 21.00 на берегу водохранилища Локтыши Ганцевичского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


20-летняя жительница города Ганцевичи, управляя автомобилем Opel Astra, совершила наезд на туристическую палатку, в которой в это время находился ее 30-летний гражданский муж.


В результате наезда мужчина скончался на месте происшествия.

По факту наезда проводится проверка. Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имеет права управления автомобилем.

 
 
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По факту наезда проводится проверка. Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имеет права управления автомобилем.
 
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