В Ганцевичском районе нетрезвая женщина за рулем наехала на палатку, где был ее муж. Мужчина погиб

Источник материала: Tut.by

Наезд произошел 25 июля около 21.00 на берегу водохранилища Локтыши Ганцевичского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД.





20-летняя жительница города Ганцевичи, управляя автомобилем Opel Astra, совершила наезд на туристическую палатку, в которой в это время находился ее 30-летний гражданский муж.





В результате наезда мужчина скончался на месте происшествия.

По факту наезда проводится проверка. Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имеет права управления автомобилем.