|
В Ганцевичском районе нетрезвая женщина за рулем наехала на палатку, где был ее муж. Мужчина погиб
Источник материала: Tut.by
Наезд произошел 25 июля около 21.00 на берегу водохранилища Локтыши Ганцевичского района. Об этом
20-летняя жительница города Ганцевичи, управляя автомобилем Opel Astra, совершила наезд на туристическую палатку, в которой в это время находился ее 30-летний гражданский муж.
В результате наезда мужчина скончался на месте происшествия.
По факту наезда проводится проверка. Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имеет права управления автомобилем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту наезда проводится проверка. Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имеет права управления автомобилем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)