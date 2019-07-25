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Спасти СССР. Как 2250 депутатов 30 лет назад пытались реформировать Союз

26.07.2019 15:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Спасти СССР. Как 2250 депутатов 30 лет назад пытались реформировать Союз
Михаил Горбачев, избранный Председателем Верховного Совета СССР, мог «заткнуть» любого. © / Фото из открытых источников

25 мая 1989 года открылся I Cъeзд народных депутатов СССР. Он был особенным потому, что делегатов – 2250 человек – впервые выбирали на альтернативной основе и почти треть из них составляли представители творческой интеллигенции. Народ почувствовал себя реальной силой. Благодаря этому, а также присутствию на съезде таких титанов-антиподов, как Горбачёв и Сахаров, внимание к мероприятию было колоссальным.

В последние дни мая 1989 года не было в стране более обсуждаемой темы, чем I Съезд.

 Спасти СССР. Как 2250 депутатов 30 лет назад пытались реформировать Союз«АиФ» вспоминает те события с очевидцем – депутатом от БССР, кандидатом философских наук, членом международной ассоциации «Союз дизайнеров» и совета Белорусского союза дизайнеров, автором книг и в недавнем прошлом – заведующим  кафедрой дизайна Минского инновационного университета Олегом ЧЕРНЫШЕВЫМ.

– Олег Викторович, с какими ожиданиями вы ехали на тот исторический съезд в Москву?

– Пора перестройки породила несколько задорных тезисов: о гласности, экономике, демократии… Это было как порыв свежего воздуха. Будучи законодательным органом, съезд давал возможность повлиять на законодательные акты в разных сферах жизни. И мы, депутаты, собрались, чтобы это сделать.

Помню свои ощущения: будто вздохнул полной грудью, в глазах светло, полно энергии и идей. Меня окружали люди не пассивные, а заинтересованные в переменах, движении вперед.

Первый съезд народных депутатов СССР явно отличался от мероприятий подобного рода. Прежние собрания депутатов решали количественные, а не качественные задачи. Выступали назначенные спикеры, то есть только те, кто получил указание говорить. Например, рабочий мог встать за трибуну и начать клеймить Пастернака, Блюхера или кого-нибудь ещё.

Значимость I Съезда была в том, что наша профессиональная замкнутость на себе наконец дала выход творческой энергии в более просторное социальное поле общегосударственного масштаба.

Спасти СССР. Как 2250 депутатов 30 лет назад пытались реформировать Союз Почему всё больше тех, кто считает перестройку ошибкой?

– Что оказалось в реальности?

– Получилась такая картина: депутаты уселись в кресла и… успокоились. Почувствовали себя высшим органом власти, находясь в Большом Кремлёвском дворце. Это было сродни гипнозу.

Однако атмосфера съезда совершенно не располагала к тому, чтобы депутата могли услышать. Явственно ощущался налет формальщины.

Сегодня я понимаю: съезд был запрограммирован на то, чтобы парализовать внутреннюю силу сопротивления тем процессам, которые в итоге привели к распаду СССР.

Михаил Горбачев, избранный Председателем Верховного Совета СССР, мог «заткнуть» любого. Например, я выходил на трибуну и начинал говорить, а меня быстро прерывали: всё, мол — время. Да что я? Даже Сахарова не щадили! Слушали только тех, кого одобряло руководство. Процесс был полостью управляемым.

Спасти СССР. Как 2250 депутатов 30 лет назад пытались реформировать Союз
Андрей Сахаров. Фото: Фото из открытых источников

В то же время среди общей массы были и люди, которые проявляли наибольшую активность. В основном это были московские политики. Но их активность была организованной, тематика выступлений – однообразной. Они все преследовали одну цель, как потом стало ясно, – разделение советских республик.

Безусловно, коэффициент пользы от съезда для тогдашнего руководства Союза был очень высоким. Власти увидели, кто чем дышит, кто как ориентирован.

Реформы

– Уже тогда было понятно, что самой большой страны в мире скоро не станет?

– Большинство даже предположить такое не могло. Советскую власть в ту пору никто не отменял. И, хотя Съезд лишил нас изначальной установки на позитивные, конструктивные перемены, погасил огонь в глазах, мы верили, что в законодательный орган вольются люди «от сохи», которые проведут необходимые реформы и реанимируют СССР.

Спасти СССР. Как 2250 депутатов 30 лет назад пытались реформировать Союз Александр Хинштейн: США не ожидали развала СССР

Однако Горбачев сотоварищи работали на развал Союза в соответствии с хьюстонским и гарвардским проектами. Они предусматривают: опирайтесь на недовольство людей и подпитывайте его все время, потому что, когда человек недоволен, он не думает о целом, его заботят только личные блага. 

– Что вы можете сказать о выступлении Сахарова на съезде?

– На съезде к нему относились трепетно. Вокруг Сахарова всегда было очень много людей. Но он вел себя не как пастырь или вождь, а как очень скромный человек. Да он и был таким.

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Сахаров – это совесть нации. Ученый с такими заслугами… Андрей Дмитриевич пытался осмыслить социальное целое. Он видел несоответствия, огрехи и ошибки и констатировал: в этом виновата власть. Сахаров был гением кратких высказываний. Он мог сформулировать сущность так доступно, чтобы суть поняли все.

Для многих Сахаров – предвестник развала СССР. Однако, на мой взгляд, академик был убежденным государственником и, прежде всего, боролся за то, чтобы вернуть власть советам, то есть народу, забрав её у номенклатуры. К сожалению, этой мечте не было суждено сбыться.

 
 
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25 мая 1989 года открылся I Cъeзд народных депутатов СССР. Он был особенным потому, что делегатов – 2250 человек – впервые выбирали на альтернативной основе. «АиФ»...
 
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