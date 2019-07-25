Где подвох? Почему в магазинах фиксированных цен так дешево

Источник материала: Аргументы и факты

В магазинах продается товар, у которого достаточно большой срок годности. В отделе, где стоят продукты, можно заметить даже холодильники. Однако йогурты и популярное «Ne moloko» может спокойно храниться и без данного атрибута. На остальных полках можно найти все что угодно: от посуды до солнечных очков.

Если внимательно присмотреться к ассортименту, то ничего сверхъестественного вы не найдете. Такая сеть продаёт все по низким ценам, так как делает низкую наценку и провоцирует покупательский спрос за этот счет. Важно помнить то, что магазин никогда не будет работать себе в убыток. Просто он пользуется жесткой ценовой политикой и считается местом, в котором цены на товары приближены к оптовым.





Такие торговые площадки делают минимальную наценку и зарабатывают за счет объема продаж. Тут срабатывает и психология, ведь когда вы покупаете чай, который стоит в два раза дешевле, чем в обычном супермаркете, то рука непроизвольно может потянуться к таким же недорогим сладостям, которые находятся рядом.





И чем больше будет покупателей, тем ниже магазины фиксированных цен смогут предложить цену на товар, но до определенного времени. Иногда можно заметить, что на какой-то продукт цена в таких магазинах действительно необычно низкая.





На самом деле, вы сами часто можете видеть товары из подобных точек на акциях в других магазинах по тем же ценам или ненамного дороже. Разница лишь в том, что там это явление временное, а в магазинах фиксированных цен — постоянное.



