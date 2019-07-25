Зарплата в Беларуси растет самыми медленными темпами за историю страны

Источник материала: Ежедневник





Такая тенденция фиксируется уже два месяца подряд.

По данным Белстата, средняя начисленная зарплата в июне 2019 года составила 1081 руб. В долларовом эквиваленте по курсу НБРБ средняя зарплата достигла 522 доллара. Относительно июня 2018 года начисленная зарплата выросла на 13,3% в рублях и на 9,7% в долларах. Однако по сравнению с маем 2019-го рост был гораздо скромнее – всего 0,8% в рублевом выражении и 2% в долларовом, пишут banki24.by .

Больший рост средней зарплаты в долларах (+2% против +0,8%) объясняется укреплением белорусского рубля. Если в мае средний курс Нацбанка составил 2,0918 руб. за 1 доллар, то в июне — 2,0688 руб. за 1 доллар. В мае зарплаты белорусов упали к предыдущему месяцу впервые за всю суверенную историю Беларуси. В июне 2019-го номинального сокращения средней зарплаты не было. Но вместе с тем рост доходов наемных работников оказался минимальным за 29 лет.

После майской просадки на 5,1% средняя зарплата в Минске увеличилась на 1,8%. В денежном выражении зарплата в столице составила 1499 руб. (724 доллара). Самым низкооплачиваемым регионом Беларуси осталась Могилевская область. Там средняя зарплата за июнь составила 904 руб.

Зарплата в Минске за тот же месяц была на 65,9% выше. Единственной областью, в которой за июнь зарплата преодолела четырехзначный рубеж, стала Минская область. На Минщине средняя зарплата достигла 1088 руб. (526 долларов). Более высокий уровень зарплат в Минской области объясняется эффектом высоких заработков шахтеров Беларуськалия, рабочих БЕЛАЗа и занятых в Минском районе.

В июне средняя зарплата в Минской области упала в рублях на 1,2% после взлета на 4,2% в мае. В мае в Солигорске отмечали День химика, к которому приурочили поощрительные выплаты. В июне зарплаты в химической отрасли вернулись на прежний уровень.

В Брестской области средняя зарплата составила 933 руб (451 долларов), Витебской – 917 руб. (443 долларов), Гомельской – 968 руб. (468 долларов), Гродненской – 931 руб. (450 долларов). Стоит отметить, что в силу неравенства по доходам медианные зарплаты в регионах значительно ниже.