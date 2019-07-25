Минчанин - о том, как стал тренером по пивной йоге (а сначала хотел отказаться)

Источник материала: Tut.by

В 2017 году Глеб Петров провел первую в Минске церемонию пивной йоги — и с тех пор организует занятия регулярно. «Пивная йога? Звучит абсурдно», — скажете вы и будете правы: йога-то про здоровый образ жизни, а употребление алкоголя ничего общего с этим не имеет. «Настоящие йоги пить не должны», — не спорит и Глеб.

«По утрам занимаюсь йогой, но без пива»



Фото: из личного архива героя

Для Глеба йога — не работа, а хобби. По профессии он сценарист: играл в известной команде КВН «Минское море», писал шутки для российских скетчкомов «6 кадров» и «Даешь молодежь». Сейчас — директор креативного агентства «Коллаборация».

— Создаем фестивали, вечеринки, снимаем рекламные ролики, — очерчивает сферу своей деятельности Глеб.

Если говорить о йоге, то ей парень увлекся лет пять назад:

— Цель была — оздоровить спину, позвоночник. Повезло с преподавателем, и я заинтересовался направлением. Понравилось то, что йога — практика не только для тела, но и для ума.

Освоившись, Глеб и сам стал учить: около года вел занятия в Индийском культурном центре. До сих пор он по утрам занимается йогой — но, конечно, без пива.

Откуда вообще взялась пивная йога? Скорее всего, придумали ее в США, хотя быть уверенным тут сложно. В жизни Глеба она появилась в 2017 году, когда минчан решили познакомить с трендовым направлением в музее пивоварения. Провести тренировку для «Ночи музеев» предложили Глебу.

«Читал, что от пивной йоги и умереть можно»



Фото: из личного архива

По началу к идее Глеб отнесся весьма скептично — впрочем, как и многие инструкторы в Минске, которые вести занятие наотрез отказались.

— Когда увидел информацию про пивную йогу, возмутился: как так? Из-за алкоголя и расслабленного состояния тела асаны могут навредить. А потом я переосмыслил свою позицию, — объясняет Глеб. — В целом, согласен с тем, что настоящие йоги не должны пить пиво. Но моя церемония — это больше шоу. Главное, правильно подобрать асаны: чтобы они были смешными и веселыми. Чтобы получился легкий вводный «инструктаж», после которого человек заинтересуется традиционным направлением.

С этими мыслями Глеб согласился на мероприятие. Тренировку организовал в духе йоги Айенгара: характерной особенностью метода является статичное выполнение асан с необходимыми опорами. Все асаны переименовал в «пивасаны» — и каждой дал забавное имя. В качестве инвентаря взял стеклянные бутылки.

— Я знаю, что те преподаватели, которые приезжали на занятие с позицией критиков: «А, ты тот самый, что согласился это вести? А мы все отказались!» — по итогу меняли свое мнение. Видели, что это невинное развлечение, шутка, которая поднимает настроение.

«Гибкие худые люди в странных позах забрасывают ноги за голову»

За три года Глеб провел около 15 таких тренировок.

— Самые частые заказчики — сотрудники IT-компаний, которые хотят расслабиться после рабочего дня.

На одном занятии обычно от 15 до 25 человек.

— Люди до сих пор (хотя это встречается все реже) ассоциируют йогу с пением мантр или картинками, где гибкие худые люди в странных позах забрасывают ноги за голову, и стесняются идти на занятие. Другое дело, когда занятие проводится в шуточном формате и дружелюбной атмосфере. Не знаю наверняка, но мне рассказывали, что после наших церемоний люди всерьез увлекались традиционной йогой.



Фото: из личного архива героя

27 июля Глеб впервые проведет тренировку на фестивале Viva Braslav Open Air. Ввиду специфики мероприятия — дополнительные меры безопасности.

— Участвовать смогут только те гости, которые не пили до занятия, — предупреждает Глеб. — Но на всякий случай я еще немного упрощу программу, чтобы лишний раз перестраховаться. Есть и маленькое новшество — это будет первое занятие не со стеклянной бутылкой, а с жестяной банкой.

Пивная йога — все-таки шутка, а тем, кто за здоровый образ жизни, GO.TUT.BY советует заниматься традиционной йогой.