|
Минчанин - о том, как стал тренером по пивной йоге (а сначала хотел отказаться)
Источник материала: Tut.by
В 2017 году Глеб Петров провел первую в Минске церемонию пивной йоги — и с тех пор организует занятия регулярно. «Пивная йога? Звучит абсурдно», — скажете вы и будете правы: йога-то про здоровый образ жизни, а употребление алкоголя ничего общего с этим не имеет. «Настоящие йоги пить не должны», — не спорит и Глеб.
«По утрам занимаюсь йогой, но без пива»
Для Глеба йога — не работа, а хобби. По профессии он сценарист: играл в известной команде КВН «Минское море», писал шутки для российских скетчкомов «6 кадров» и «Даешь молодежь». Сейчас — директор креативного агентства «Коллаборация».
— Создаем фестивали, вечеринки, снимаем рекламные ролики, — очерчивает сферу своей деятельности Глеб.
Если говорить о йоге, то ей парень увлекся лет пять назад:
— Цель была — оздоровить спину, позвоночник. Повезло с преподавателем, и я заинтересовался направлением. Понравилось то, что йога — практика не только для тела, но и для ума.
Освоившись, Глеб и сам стал учить: около года вел занятия в Индийском культурном центре. До сих пор он по утрам занимается йогой — но, конечно, без пива.
Откуда вообще взялась пивная йога? Скорее всего, придумали ее в США, хотя быть уверенным тут сложно. В жизни Глеба она появилась в 2017 году, когда минчан решили познакомить с трендовым направлением в музее пивоварения. Провести тренировку для «Ночи музеев» предложили Глебу.
«Читал, что от пивной йоги и умереть можно»
По началу к идее Глеб отнесся весьма скептично — впрочем, как и многие инструкторы в Минске, которые вести занятие наотрез отказались.
— Когда увидел информацию про пивную йогу, возмутился: как так? Из-за алкоголя и расслабленного состояния тела асаны могут навредить. А потом я переосмыслил свою позицию, — объясняет Глеб. — В целом, согласен с тем, что настоящие йоги не должны пить пиво. Но моя церемония — это больше шоу. Главное, правильно подобрать асаны: чтобы они были смешными и веселыми. Чтобы получился легкий вводный «инструктаж», после которого человек заинтересуется традиционным направлением.
С этими мыслями Глеб согласился на мероприятие. Тренировку организовал в духе йоги Айенгара: характерной особенностью метода является статичное выполнение асан с необходимыми опорами. Все асаны переименовал в «пивасаны» — и каждой дал забавное имя. В качестве инвентаря взял стеклянные бутылки.
— Я знаю, что те преподаватели, которые приезжали на занятие с позицией критиков: «А, ты тот самый, что согласился это вести? А мы все отказались!» — по итогу меняли свое мнение. Видели, что это невинное развлечение, шутка, которая поднимает настроение.
«Гибкие худые люди в странных позах забрасывают ноги за голову»
За три года Глеб провел около 15 таких тренировок.
— Самые частые заказчики — сотрудники IT-компаний, которые хотят расслабиться после рабочего дня.
На одном занятии обычно от 15 до 25 человек.
— Люди до сих пор (хотя это встречается все реже) ассоциируют йогу с пением мантр или картинками, где гибкие худые люди в странных позах забрасывают ноги за голову, и стесняются идти на занятие. Другое дело, когда занятие проводится в шуточном формате и дружелюбной атмосфере. Не знаю наверняка, но мне рассказывали, что после наших церемоний люди всерьез увлекались традиционной йогой.
27 июля Глеб впервые проведет тренировку на фестивале Viva Braslav Open Air. Ввиду специфики мероприятия — дополнительные меры безопасности.
— Участвовать смогут только те гости, которые не пили до занятия, — предупреждает Глеб. — Но на всякий случай я еще немного упрощу программу, чтобы лишний раз перестраховаться. Есть и маленькое новшество — это будет первое занятие не со стеклянной бутылкой, а с жестяной банкой.
Пивная йога — все-таки шутка, а тем, кто за здоровый образ жизни, GO.TUT.BY советует заниматься традиционной йогой.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Настоящие йоги пить не должны», - не спорит и Глеб.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)