ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Лишенец» из Баранович купил права в России, но подделку раскрыли

26.07.2019 15:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

26-летний житель города Барановичи ездил по поддельному водительскому удостоверению, но столичные сотрудники ГАИ оказались внимательными.

На просьбу ГАИ предъявить молодой водитель продемонстрировал удостоверение старого образца. Их перестали выдавать еще в 2010 году, то есть на тот момент нарушителю было еще 17 лет.


Фото: Павел Мурашко

При осмотре удостоверения и талона предупреждения у правоохранителей возникли некоторые сомнения в подлинности документов, поэтому они были изъяты и направлены на экспертизу, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома

Экспертиза и подтвердила, что и в/у, и талон к нему являются подделками. Оказалось, что 26-летний житель Баранович и вовсе был лишен прав. Правоохранителям молодой человек рассказал, что приобрел фиктивные документы в России.

Между прочим, за подделку удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо использование заведомо подложного документа, молодому человеку может грозить наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет.

А вот за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, в отношении 26-летнего водителя был составлен административный протокол по статье 18.19 («Управление транспортным средством лицом, немеющим права управления») КоАП Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники столичной ГАИ остановили водителя, который показал права образца 2010 года. Документ отправили на экспертизу, которая определила, что это подделка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зарплата в Беларуси растет самыми медленными темпами за историю страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика