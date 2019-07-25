«Лишенец» из Баранович купил права в России, но подделку раскрыли

Источник материала: Tut.by

26-летний житель города Барановичи ездил по поддельному водительскому удостоверению, но столичные сотрудники ГАИ оказались внимательными.

На просьбу ГАИ предъявить молодой водитель продемонстрировал удостоверение старого образца. Их перестали выдавать еще в 2010 году, то есть на тот момент нарушителю было еще 17 лет.



Фото: Павел Мурашко

При осмотре удостоверения и талона предупреждения у правоохранителей возникли некоторые сомнения в подлинности документов, поэтому они были изъяты и направлены на экспертизу, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома

Экспертиза и подтвердила, что и в/у, и талон к нему являются подделками. Оказалось, что 26-летний житель Баранович и вовсе был лишен прав. Правоохранителям молодой человек рассказал, что приобрел фиктивные документы в России.

Между прочим, за подделку удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо использование заведомо подложного документа, молодому человеку может грозить наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет.

А вот за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, в отношении 26-летнего водителя был составлен административный протокол по статье 18.19 («Управление транспортным средством лицом, немеющим права управления») КоАП Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.