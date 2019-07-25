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В Бресте мать более 15 часов удерживала ребенка в машине
Источник материала: БДГ
Отец четырехлетнего ребенка гулял с ним вечером 25 июля, на автомобиле подъехала мать мальчика и усадила того в салон. Ребенок находился в закрытой машине 15 часов, после чего их уговорили выйти.
Женщина удерживала ребенка с 20.00 25 июля,
Папа ребенка пытался остановить машину, в результате произошел конфликт с водителем машины на российских номерах. Мужчина, который был за рулем, использовал перцовый баллончик и допустил наезд при попытке уехать. На него составлен протокол, милиция его задержала до суда,
Родственники все время дежурили у автомобиля, они были не против, чтобы она уехала, но без ребенка.
После продолжительных переговоров, которые длились практически до 12.00, в автомобиль с сел начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Московского района Бреста Виталий Щерба, и они в сопровождении отца и работников отдела образования и опеки выехали со двора. Предположительно, они направились в администрации района.
Малыш в последнее время находится с отцом в Бресте. На 6 августа назначен суд, который решит, с кем ему оставаться. В общей сложности в машине ребенок пробыл более 15 часов, в машине, по данным свидетелей, заканчивалась вода.
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Отец четырехлетнего ребенка гулял с ним вечером 25 июля, на автомобиле подъехала мать мальчика и усадила того в салон. Ребенок находился в закрытой машине 15 часов,...
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