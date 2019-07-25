ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте мать более 15 часов удерживала ребенка в машине

26.07.2019 15:52 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Отец четырехлетнего ребенка гулял с ним вечером 25 июля, на автомобиле подъехала мать мальчика и усадила того в салон. Ребенок находился в закрытой машине 15 часов, после чего их уговорили выйти.

Женщина удерживала ребенка с 20.00 25 июля, написал блогер Сергей Петрухин. По его словам, на этот момент ребенка органы опеки оставили с отцом. Во время инцидента вызывали также «скорую помощь».

Папа ребенка пытался остановить машину, в результате произошел конфликт с водителем машины на российских номерах. Мужчина, который был за рулем, использовал перцовый баллончик и допустил наезд при попытке уехать. На него составлен протокол, милиция его задержала до суда, сообщает «Виртуальный Брест».

Родственники все время дежурили у автомобиля, они были не против, чтобы она уехала, но без ребенка.

После продолжительных переговоров, которые длились практически до 12.00, в автомобиль с сел начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Московского района Бреста Виталий Щерба, и они в сопровождении отца и работников отдела образования и опеки выехали со двора. Предположительно, они направились в администрации района.

Малыш в последнее время находится с отцом в Бресте. На 6 августа назначен суд, который решит, с кем ему оставаться. В общей сложности в машине ребенок пробыл более 15 часов, в машине, по данным свидетелей, заканчивалась вода.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец четырехлетнего ребенка гулял с ним вечером 25 июля, на автомобиле подъехала мать мальчика и усадила того в салон. Ребенок находился в закрытой машине 15 часов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучших работников торговли наградили в Несвиже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика