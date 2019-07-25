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Солигорский «Шахтер» в одиночестве вышел во второй раунд Лиги Европы.
26.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
19 июля 2019 12:13 2589
Солигорский «Шахтер» в одиночестве вышел во второй раунд Лиги Европы.
Солигорский «Шахтер» 18 июля стал единственным белорусским клубом, который вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы по футболу. В этот же день не прошли первый раунд и вылетели из европейского турнира минское «Динамо» и «Витебск».«Хибернианс» (Мальта) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1
Солигорчане в первой игре на своем поле одержали победу со счетом 1:0. Для того, чтобы пройти в следующий этап соревнований, представителю Минской области Беларуси в престижном европейском турнире достаточно было просто не проиграть на Мальте. С чем команда Сергея Ташуева успешно справилась.
На 33-й минуте встречи «горняки» остались вдесятером. Главный судья из Казахстана Фуркат Атажанов показал прямую красную карточку и удалил с поля полузащитника солигорчан Александра Селяву.
На 73-й минуте состав команд на поле уравнялся. Вторую желтую карточку, а за ней и красную получил защитник мальтийцев Фернандо Апап.
Солигорская команда выходит во второй квалификационный раунд и продолжает борьбу за выход в групповую стадию Лиги Европы.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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19 июля 2019 12:13 2589 Солигорский «Шахтер» в одиночестве вышел во второй...
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