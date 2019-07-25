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Солигорский «Шахтер» в одиночестве вышел во второй раунд Лиги Европы.

26.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


19 июля 2019 12:13 2589

Солигорский «Шахтер» в одиночестве вышел во второй раунд Лиги Европы.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: ФК "ШАХТЁР"

Солигорский «Шахтер» 18 июля стал единственным белорусским клубом, который вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы по футболу. В этот же день не прошли первый раунд и вылетели из европейского турнира минское «Динамо» и «Витебск».«Хибернианс» (Мальта) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1

Солигорский «Шахтер» в одиночестве вышел во второй раунд Лиги Европы.

Солигорчане в первой игре на своем поле одержали победу со счетом 1:0. Для того, чтобы пройти в следующий этап соревнований, представителю Минской области Беларуси в престижном европейском турнире достаточно было просто не проиграть на Мальте. С чем команда Сергея Ташуева успешно справилась.

Игра на южном острове началась в 21:00 по белорусскому времени.

«Шахтер» не предоставил шансов островитянам побороться за выход во второй квалификационный раунд, выиграв в гостях с тем же счетом, с которым победа была одержана дома — 1:0.

Солигорский «Шахтер» в одиночестве вышел во второй раунд Лиги Европы.

На 33-й минуте встречи «горняки» остались вдесятером. Главный судья из Казахстана Фуркат Атажанов показал прямую красную карточку и удалил с поля полузащитника солигорчан Александра Селяву.

Первый тайм соперники завершили безрезультативно, с начальными нулями на табло.

Во второй половине встречи на 64-й минуте в составе «Шахтера» вместо хавбека Максима Эбонга на поле вышел его коллега по амплуа, украинский легионер «горняков» Никита Татарков.

Главком «Шахтера» Сергей Ташуев угадал с заменой, и всего лишь минута понадобилась украинцу, чтобы вывести свою команду вперед. На 65-й минуте игры Никита после передачи сербского защитника Николы Антича отправляет мяч в сетку и, как оказалось, забивает победный гол в этом матче.

Солигорский «Шахтер» в одиночестве вышел во второй раунд Лиги Европы.

На 73-й минуте состав команд на поле уравнялся. Вторую желтую карточку, а за ней и красную получил защитник мальтийцев Фернандо Апап.

«Шахтер» довел матч до победы и по результатам двух встреч одержал викторию со счетом 2:0.

Солигорский «Шахтер» в одиночестве вышел во второй раунд Лиги Европы.

Солигорская команда выходит во второй квалификационный раунд и продолжает борьбу за выход в групповую стадию Лиги Европы.

ИСТОЧНИК: сайт МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Витебск
 
 
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19 июля 2019 12:13 2589 Солигорский «Шахтер» в одиночестве вышел во второй...
 
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