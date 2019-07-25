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Республиканскую трассу Р23 Минск — Микашевичи продлят до Солигорска.

26.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


19 июля 2019 11:35 2082

Республиканскую трассу Р23 Минск — Микашевичи продлят до Солигорска.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МЛЫН.BY

Строительство участка автодороги Р23 запланировано от Слуцка до Солигорска. Об этом рассказал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.

Республиканскую трассу Р23 Минск — Микашевичи продлят до Солигорска.

— В нынешнем году реконструкцию этого пути приостановили, так как необходимо было закончить другие дороги. Однако в следующем постараемся принять решение о его дальнейшем строительстве, — сказал руководитель центрального региона.

Напомним, что реконструкция участка трассы Р23 Минск — Микашевичи началась в 2012 году. Дорогу расширили до четырех полос, улучшили и сделали более безопасной. Сейчас она имеет статус первой категории.

В 2017 году реконструкция трассы Р23 продолжилась на слуцкой кольцевой.

Источник: сайт МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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19 июля 2019 11:35 2082 Республиканскую трассу Р23 Минск — Микашевичи продлят...
 
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