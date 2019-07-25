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Республиканскую трассу Р23 Минск — Микашевичи продлят до Солигорска.
26.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
19 июля 2019 11:35 2082
Республиканскую трассу Р23 Минск — Микашевичи продлят до Солигорска.
Строительство участка автодороги Р23 запланировано от Слуцка до Солигорска. Об этом рассказал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.
— В нынешнем году реконструкцию этого пути приостановили, так как необходимо было закончить другие дороги. Однако в следующем постараемся принять решение о его дальнейшем строительстве, — сказал руководитель центрального региона.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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19 июля 2019 11:35 2082 Республиканскую трассу Р23 Минск — Микашевичи продлят...
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