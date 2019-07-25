Республиканскую трассу Р23 Минск — Микашевичи продлят до Солигорска.

— В нынешнем году реконструкцию этого пути приостановили, так как необходимо было закончить другие дороги. Однако в следующем постараемся принять решение о его дальнейшем строительстве, — сказал руководитель центрального региона.



Напомним, что реконструкция участка трассы Р23 Минск — Микашевичи началась в 2012 году. Дорогу расширили до четырех полос, улучшили и сделали более безопасной. Сейчас она имеет статус первой категории.



В 2017 году реконструкция трассы Р23 продолжилась на слуцкой кольцевой.

