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Второй приключенческий забег «Шахтёр-трейл» пройдет в Cолигорске.
26.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 июля 2019 20:56 2082
Второй приключенческий забег «Шахтёр-трейл» пройдет в Cолигорске.
25 августа, в День шахтера, стартует Республиканский приключенческий легкоатлетический забег «Шахтёр-Трейл». Мероприятие, дебютировавшее в прошлом году ярким событием в рамках празднования юбилея ОАО «Беларуськалий», становится традиционным.
Регистрация участников уже началась. На сегодняшний день свои заявки подали более 980 спортсменов и любителей бега. Им предстоит преодолеть дистанции по улицам Солигорска, а также по пересечённой местности в пригороде, в том числе будет разрешен пробег по территории одной из промплощадок нашего предприятия.
Для участия в легкоатлетическом забеге «Шахтёр-трейл» необходимо зарегистрироваться на сайте
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 июля 2019 20:56 2082 Второй приключенческий забег «Шахтёр-трейл» пройдет в...
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