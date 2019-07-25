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Второй приключенческий забег «Шахтёр-трейл» пройдет в Cолигорске.

26.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 июля 2019 20:56 2082

Второй приключенческий забег «Шахтёр-трейл» пройдет в Cолигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

25 августа, в День шахтера, стартует Республиканский приключенческий легкоатлетический забег «Шахтёр-Трейл». Мероприятие, дебютировавшее в прошлом году ярким событием в рамках празднования юбилея ОАО «Беларуськалий», становится традиционным.

Второй приключенческий забег «Шахтёр-трейл» пройдет в Cолигорске.

Регистрация участников уже началась. На сегодняшний день свои заявки подали более 980 спортсменов и любителей бега. Им предстоит­ преодолеть дистанции по улицам Солигорска, а также по пересечённой местности в пригороде, в том числе будет разрешен пробег по территории одной из промплощадок нашего предприятия.

«Как и в минувшем году, все участники, преодолевая трассу с перепадом высот, смогут оценить красоту солигорских терриконов, насладиться живописными видами шахтерской столицы, почувствовать настоящий драйв», – подчеркнул старший методист по физической культуре ОАО «Беларуськалий» В.В.Головастый.

Программа предусматривает также детские забеги. Для ребят в возрасте 5-6 и 7-8 лет будут проведены забеги на 100 м».

Второй приключенческий забег «Шахтёр-трейл» пройдет в Cолигорске.

Для участия в легкоатлетическом забеге «Шахтёр-трейл» необходимо зарегистрироваться на сайте 42195.by и оформить заявку в разделе «Ближайшие события».

ИСТОЧНИК: сайт kali.by.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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18 июля 2019 20:56 2082 Второй приключенческий забег «Шахтёр-трейл» пройдет в...
 
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