Второй приключенческий забег «Шахтёр-трейл» пройдет в Cолигорске.

Регистрация участников уже началась. На сегодняшний день свои заявки подали более 980 спортсменов и любителей бега. Им предстоит­ преодолеть дистанции по улицам Солигорска, а также по пересечённой местности в пригороде, в том числе будет разрешен пробег по территории одной из промплощадок нашего предприятия.



«Как и в минувшем году, все участники, преодолевая трассу с перепадом высот, смогут оценить красоту солигорских терриконов, насладиться живописными видами шахтерской столицы, почувствовать настоящий драйв», – подчеркнул старший методист по физической культуре ОАО «Беларуськалий» В.В.Головастый.



Программа предусматривает также детские забеги. Для ребят в возрасте 5-6 и 7-8 лет будут проведены забеги на 100 м».

